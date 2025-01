Rząd powoli kończy z mrożeniem cen prądu. Rynkowe ceny zapłaci biznes

Nowe przepisy zakładają też przedłużenie do połowy 2025 r. zwolnienia z opłaty mocowej – dotyczy to głównie gospodarstw domowych. Opłata mocowa trafia do Polskich Sieci Elektroenergetycznych – ustawa przewiduje, że PSE otrzyma rekompensatę z funduszu Covid-19.

Koszt rozwiązań osłonowych dla gospodarstw domowych do 30 września 2025 r. rząd szacuje na 3,73 mld zł. W tej kwocie wliczono także 150 mln zł dla samorządów i podmiotów użyteczności publicznej. Do tej kwoty należy także dodać 398 mln zł w 2026 r. z tytułu późniejszego rozliczania rekompensat dla spółek sprzedażowych. Łącznie daje to 3,98 mld zł. A to jeszcze nie koniec, bo do tych wyliczeń należy dodać koszt wspomnianego zawieszenia opłaty mocowej do połowy 2025 r. wyliczony na 1,476 mld zł. W sumie cała interwencja ma kosztować więc polski budżet nieco ponad 5,6 mld zł.

Nowy obowiązek dla firm

Koszty ustawy byłyby jeszcze wyższe, gdyby nie planowany zabieg rządu. Ustawa przewiduje bowiem, że sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej do 30 kwietnia 2025 r. złożą do prezesa URE wnioski o zmianę swoich taryf, obowiązujących do końca 2025 r. Jeśli zobowiązana do tego spółka obrotu nie złoży takiego wniosku, będzie miała wstrzymaną wypłatę rekompensat za sprzedaż energii poniżej ceny taryfowej. Oczywiście z ustawy nie wynika, że spółki sprzedażowe będą musiały obniżyć taryfę za energię, jednak politycy, a więc autorzy rozwiązań, publicznie dają do zrozumienia, że takie mogą być ich oczekiwania.

– W połowie 2025 r. planujemy dokonać przeglądu taryf i sprawdzimy, jaka jest sytuacja cenowa na rynku energii. Ceny na rynku hurtowym są niższe, a rynek przewiduje dalsze spadki – zapowiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska na jednej z grudniowych konferencji.

Dla gospodarstw domowych do końca września nie będzie mieć to znaczenia. Istotne jest to dla spółek i samego budżetu państwa. Im niższa taryfa i im bardziej zbliżona do ceny „mrożonej”, tym mniejsza rekompensata dla spółek i mniejszy koszt dla budżetu.