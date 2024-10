Energa wysyła faktury korygujące i przeprasza klientów

Jak możemy przeczytać na stronie firmy, grupa taryfowa G dotyczy gospodarstw domowych. G12w, czyli Oszczędne Noce i Weekendy, oznacza taryfę, w której w godzinach od 13.00 do 15.00, a także od 22.00 do 6.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy ceny prądu są niższe. G12r, czyli Ekonomiczna Dolina, to niższe ceny prądu w godzinach od 13.00 do 16.00 oraz od 22.00 do 7.00.

O jakiej ustawie mowa?

W komunikacie mowa o Ustawie z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf zatwierdzonych na 2022 roku przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu zostały natomiast opublikowane w informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2022, która dostępna jest na stronie internetowej https://www.ure.gov.pl/.