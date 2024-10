Od stycznia wzrosną rachunki za prąd. Wraca stała „opłata mocowa”

Dla odbiorców nieryczałtowych stawka opłaty mocowej będzie uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7.00 do 21.59). W przyszłym roku wyniesie ona 0,1412 zł/kWh, co oznacza wzrost o ok. 0,015 zł/kWh w stosunku do stawki opłaty w 2024 r. (ze 126,73 zł/MWh). Stawka ta dotyczy odbiorców przemysłowych oraz dużego biznesu.

Opłatą zryczałtowaną, określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii, objęci są odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym gospodarstwa domowe, a także odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, których moc zamówiona nie przekracza 16 kW.

Czytaj więcej Elektroenergetyka Nowe inwestycje PSE mają poprawić możliwości przyłączy nowych źródeł energii Polskie Sieci Elektroenergetyczne 30 września 2024 r. podpisały z firmami Hitachi Energy Poland i EthosEnergy Poland umowy na dostarczenie operatorowi systemu przesyłowego 8 autotransformatorów o wartości prawie 46 milionów euro. Inwestycje są potrzebne do rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowych niezbędnych do transformacji energetycznej.

Wysokość opłaty dla odbiorców innych niż ryczałtowi jest natomiast uzależniona od ilości energii zużytej przez nich w wybranych godzinach doby oraz ich indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania oraz zużyciem w pozostałych godzinach doby. W tej kategorii ustawa wyróżnia cztery grupy odbiorców: dla której wielkość różnicy między ilością energii zużytą w dni robocze w wybranych godzinach doby i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5 proc., dla której różnica ta wynosi nie mniej niż 5 proc. i mniej niż 10 proc., gdzie różnica wynosi nie mniej niż 10 proc. i mniej niż 15 proc., grupę czwartą, gdzie wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15 proc.

Każdej z grup przyporządkowany jest współczynnik korygujący bazową stawkę opłaty mocowej, którego wysokość waha się od 0,17 w przypadku odbiorców o najbardziej stabilnym profilu zużycia do 1 w przypadku odbiorców wykazujących największe różnice w ramach dobowego zużycia energii.

Celem takiego rozwiązania jest promowanie stabilnego i świadomego poboru energii przez odbiorców, co powinno pozytywnie przełożyć się na bilansowanie zapotrzebowania na energię oraz bezpieczeństwo jej dostaw.