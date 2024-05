Rząd przyjął projekt ustawy o mrożeniu cen energii. Kto dostanie bon energetyczny?

Zmianę nazwy projektu o bonie energetycznym tłumaczył na portalu „X” minister w kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Berek. – Taki tytuł lepiej odzwierciedla treść projektu obejmującego zamrożenie cen na energię elektryczną, gaz i ciepło systemowe oraz nakazującego pilną modyfikację obowiązujących taryf i uruchamiającego dodatkowe wsparcie (w postaci bonu energetycznego - red.) dla rodzin najsłabszych ekonomicznie – napisał.

Czytaj więcej Ceny Energii Rząd ma zając się ustawą o mrożeniu cen energii po majówce Ustawa o bonie energetycznym ma stanąć na rządzie 7 maja. Bez nowego mrożenia cen energii prąd może zdrożeć od 1 lipca o 62 proc. Dzięki nowej ustawie podwyżki będą mniejsze, bo wyniosą ok. 29 proc. Podobnie ma być z cenami gazu i ciepła.

We wtorek 7 maja rząd zajął się projektem ustawy o dalszym mrożeniu cen energii po 1 lipca, który po debacie został przyjęty. Po przyjęciu projektu przez rząd 7 maja Sejm i Senat mogłyby zająć się nim na najbliższym posiedzeniu 8, 9 i 10 maja, a dalej ustawa miałaby trafić do podpisu prezydenta. Po wejściu w życie ustawy spółki wskazane przez prezesa URE muszą mieć czas na przygotowanie nowych propozycji taryf. Będą miały na to siedem dni. Prezes URE powinien je otrzymać najpóźniej do 16 maja. Wówczas URE potrzebuje miesiąca na rozpatrzenie wniosków taryfowych. Najpóźniej na dwa tygodnie przed okresem wejścia nowych taryf (a więc 1 lipca) prezes URE musi je ogłosić. Będzie to przed 16 czerwca. Już na tym etapie widać więc, że projekt jest spóźniony.

Mrożenie cen w drugiej połowie 2024 roku

Resort klimatu opublikował ostateczną wersję projektu z uwzględnieniem części uwag innych resortów oraz urzędów. Po pierwsze, w projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię dla gospodarstw domowych. Mrożona cena obowiązywać będzie w drugiej połowie 2024 r. i ma wynieść 500 zł/MWh bez limitów jej zużycia do końca tego roku. Obecnie to 412 zł za MWh z limitami 1,5 MWh w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Ponadto w drugiej połowie 2024 r. utrzymane zostaną ceny maksymalne na poziomie 693 zł/MWh dla jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki etc.), a także dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP).