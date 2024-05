Mrożenie cen energii jako wieczna prowizorka. „To jak Most Syrenki w Warszawie”

Joanna Maćkowiak Pandera, prezes Forum Energii podkreśliła, że należało chronić odbiorców, ale na niższym poziomie. – Bon energetyczny powinien być wprowadzony zamiast dalszego mrożenia cen energii, a nie obok niego tak jak proponuje obecnie rząd. Dyskusja o jakiejkolwiek zmianie ceny energii to temat dużej debaty politycznej i każdy boi się o realiach mówić wprost – wskazała.

Rafał Gawin, przyznał, że obecnie jesteśmy obecnie „niewolnikami mrożenia cen”. – Interwencja była być może zbyt głęboka. W innym wypadku wychodzenie z tych interwencji byłoby społecznie bardziej łatwiejsze i akceptowalne – dodał prezes Gawin. Wtórował temu prezes Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii. – Jeśli naszym celem jest powrót do mechanizmów rynkowych poprzez giełdę, która zwykle naturalnie kalibrowała ceny energii z korzyścią dla odbiorcy, to jest to kwestia decyzji kierunkowych. W sytuacji, mrożenia cen energii, nie ma mowy o rynku bo nie ma jak konkurować ceną która jest stała – powiedział Zawistowski.

Apel o powrót obliga giełdowego

Prezes TGE przyznał, w efekcie interwencji mrożących ceny energii pojawił się chaos. – Spółki energetyczne zostały zaskoczone sposobem mrożenia cen energii. Wszystkie spółki wstrzymały się od zakupu energii czekając na regulacje. W efekcie rosły obroty na rynku spot. Dodatkowo zlikwidowano obligo giełdowe, co miało zdaniem ustawodawcy ochronić przed wzrostem cen. W efekcie rozregulowaliśmy mechanizm określenia realnej wyceny towaru jaką jest energii. Z punktu widzenia realnej wartości towaru, można było tworzyć mechanizmu pomocy tym, którzy potrzebują realnie pomocy – powiedział Zawistowski i przyznał, że ryzyko prowizorki powoli się krystalizuje. – Postawienie na rynek byłoby słuszne przy jednoczesnej ochronie najbardziej potrzebujących – powiedział.

Pytany o powrót obliga giełdowego, wskazał, że jego powrót powinien być skorelowany z wydzieleniem energetyki węglowej ze spółek węglowych. – Jak do tego dojdzie to wówczas może zakończyć się tzw. „szara strefa” rynku handlem energią. Wówczas może okazać, że obligo giełdowe dla wielu się opłaca – powiedział.

Mechanizm wsparcia dla elektrowni konwencjonalnych do 2060 roku?

Patrząc szerzej na energetykę Joanna Maćkowiak Pandera wskazała, że powinniśmy na nowo przemyśleć tzw. rynek mocy, a więc system wsparcia dla elektrowni konwencjonalnych. – Powinnyśmy do tego mechanizmu podejść szeroko, aby tym wsparciem objąć także ciepłownictwo, aby zachęcać do dekarbonizacji. Należy wspierać także nowe moce wytwórcze, mniej emisyjne – powiedziała. Wiceprezes Enei dodał jednak, że z węglem zostaniemy przez co najmniej kilkanaście lat, które będą stanowiły istotny element „rezerwy strategicznej” rzędu „być może 20 – 30 proc. udziału w miksie energetycznym”. – Z tego co słyszę, pojawiły się opinie, że rynek mocy, w tej czy innej formie jak np.. rezerwa strategiczna może z nami zostać nawet do 2060 r. – powiedział Krysta.