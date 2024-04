Spółki bez rekompensat? Kurs Taurona spada, a inne resorty krytykują projekt

– Chcemy rozwiązać problem, aby wyjść z nadmiarowych zysków spółek energetycznych i statystycznie obniżyć ceny energii i to jest ten proces, w którym jesteśmy – powiedziała minister klimatu w TVN 24. Spółki energetyczne, które w kwietniu ogłaszały wyniki za 2023 r., podkreślały, że nie miały żadnych nadmiarowych zysków, a odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny płaciły.

Złamanie unijnej dyrektywy rynkowej

Dopytywana przez red. Konrada Piaseckiego w kwestii finansowania tegoż systemu – czy to będzie nadal ten mechanizm, co teraz, kiedy spółki płacą opłaty od nadmiarowych zysków, które trafiają do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, a dalej wypłacane są firmom energetycznym w formie rekompensaty za mrożenie cen energii – odparła: „Nie, my rezygnujemy z tego mechanizmu bo jak powiedziałam, chcemy stabilizować rynek energii, jest podstawa do naliczania nowych taryf. Podstawa do naliczania i ten mechanizm, o którym Pan mówi, a więc rozporządzenie UE wygasło.”

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Rekordowe wyniki Taurona. W tle 8 miliardów rekompensat Grupa Tauron w 2023 r. osiągnęła ponad 6 mld zł zysku EBITDA, notując prawie 1,7 mld zł zysku netto, co rok do roku oznacza wzrost EBITDA i zamianę straty na zysk. Rekordowe są też rekompensaty za mrożenie cen energii, które wyniosły aż 8 mld zł.

Faktycznie jak mówi nam Wojciech Graczyk z Konfederacji Lewiatan, ujęcie w projekcie ustawy mrożenia cen energii na kolejny okres aż do końca 2024 r., także małego i średniego biznesu, samorządów i podmioty chronione, to naszym zdaniem złamanie unijnej dyrektywy rynkowej z 2019 roku. – Ustalanie cen maksymalnych było możliwe jedynie w oparciu o rozporządzenie UE ws. środków nadzwyczajnych dot. wysokich cen energii, które obowiązywało do połowy 2023 r. – wskazuje Wojciech Graczyk.

Przypomnijmy, że cena ma być mrożona do poziomu 500 zł za MWh, zaś prezes URE sugerował w ub. tygodniu, że nowa taryfa od II połowy 2024 r. może wynieść poniżej 600 zł za MWh, a więc więcej niż cena maksymalna. Spółki w takiej sytuacji – w teorii – powinny otrzymać rekompensaty za sprzedaż energii poniżej ceny taryfowej. Wypowiedź Pani minister jest także w sprzeczności z dostępną obecnie wersją projektu ustawy, w której czytamy: „Za stosowanie ceny maksymalnej przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty”.