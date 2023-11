Jak odmrozić ceny prądu bez ich mocnego skoku

Proponuje on działania w trzech obszarach. Po pierwsze, należy jego zdaniem obniżyć wielkość zużywanej energii z zamrożoną ceną przez gospodarstwa domowe. Pierwotnie były to 2 MWh energii zużycia w ciągu roku. Przed wyborami ten limit podwyższono nawet do 3 MWh. Warto rozważyć obniżenie tego pułapu poniżej średniorocznego zużycia na gospodarstwo (ok. 2 MWh w ciągu roku – dane GUS – red.) do np. 1,5 MWh. Wówczas nadal większość energii zużywanej przez polskie rodziny będzie objęta preferencyjną stawką. Jednocześnie limit mógłby zostać podwyższony dla osób korzystających z ogrzewania elektrycznego – mówi.

Po drugie, godne rozważenia, zdaniem naszego rozmówcy, jest podniesienie ceny zamrożonej z 2022 r., a więc z 414 zł za MWh na nieco wyższą stawkę, ale nadal znacznie niższą od tej, która wynikałaby z przyznanych sprzedawcom energii taryf. – To byłoby stopniowe odmrożenie cen, ale jeszcze nie ich całkowite urynkowienie – dodaje.

Po trzecie, warto także podnieść cenę energii elektrycznej zużywanej powyżej poziomu zużycia z zamrożoną ceną. Obecnie to 695 zł za MWh. – Musiałaby być ona odpowiednio wyższa niż cena mrożona i zbliżona do realnych poziomów taryf – mówi Śniegocki.

O ile wyższe mogłyby być rachunki za energię elektryczną w efekcie takich rozwiązań? Ekspert szacuje średnie wzrosty na poziomie 10–20 proc. – Podwyżka tej skali będzie spójna ze ścieżką dochodzenia do docelowego poziomu cen w perspektywie dwóch–trzech lat, bez jednorazowych skoków rzędu 60–70 proc. Ostateczna decyzja, jak rozłożyć cięcia w systemie osłon, jest po stronie decydentów, warto jednak, żeby nie skupiali się tylko na jednym parametrze – regulowanej cenie energii – ani na jednym roku, tylko spojrzeli na problem z szerszej perspektywy – wskazuje Śniegocki.

Bony dla biedniejszych

Z kolei ośrodek analityczny Forum Energii proponuje wprowadzenie bonu energetycznego dla odbiorców szczególnie wrażliwych. Jego wartość sięgałaby od 430 zł do 1040 zł w zależności od skali odmrożenia i grupy, której miałby on przysługiwać. Koszty takiego mechanizmu wynosiłyby od 6,8 mld zł do 9,4 mld zł. Środki miałyby pochodzić ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.