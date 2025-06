28 krajów już korzysta z energetyki jądrowej, 10 dalszych jest gotowe do korzystania z niej, a dalsze 10 powinny być do tego gotowe do 2030 r. — wynika z danych Energy for Growth Hub and Third Way, waszyngtońskiego think tanku zajmującego się problemami energetyki, zwłaszcza jądrowej. Prezydent Banga poinformował, że wyspecjalizowana grupa w BŚ będzie współpracować z MAEA w zakresie ram prawncyh, bezpieczeństwa i nieproliferacji broni jądrowej.