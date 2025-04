Jest umowa pomostowa z Amerykanami na polski atom

Jak wyjaśniają Polskie Elektrownie Jądrowe, umowa pomostowa precyzuje zapisy „gwarantujące efektywną i jednocześnie zgodną ze standardami prawnymi współpracę PEJ z konsorcjum WBC przez dziewięć kolejnych miesięcy”. „Zawarcie umowy EDA pozwala kontynuować prace inżynieryjne w ramach projektu elektrowni jądrowej na Pomorzu i zapewnia przejście do kolejnych faz realizacji projektu, w tym negocjacji umowy na budowę” – czytamy w komunikacie.

Umowa EDA ma wprowadzić, w porównaniu z poprzednią umową ESC (Engineering Service Contract – red.), m.in. częściową zmianę modelu wynagradzania, usprawnienie nadzoru inwestora nad realizacją kontraktu oraz procedurami odbiorowymi zrealizowanych produktów, co wynika m.in. z doświadczeń z realizacji umowy ESC.

„Zakres umowy EDA przewiduje dalszy rozwój prac przygotowawczych, geotechnicznych i inżynieryjnych. Umowa ta pozwoli na przeprowadzenie bardziej zaawansowanych prac nad projektem technicznym elektrowni, kontynuację współpracy przy uzyskiwaniu pozwoleń i zezwoleń oraz rozwój łańcucha dostaw” – czytamy dalej w komunikacie.

Głos polityków o atomie w Polsce

Jeszcze przed podpisaniem umowy, głos zabrali politycy. Jak powiedział premier Tusk, dzięki zawartemu porozumieniu mamy lepszą umowę. - Nie ukrywam, że polska strona starała się, aby ta umowa była lepsza z punktu widzenia naszych interesów, ale też naszych partnerów, bo dzięki tej umowie, gdzie zmieniliśmy w 16 obszarach wiele kluczowych kwestii, dzięki temu, ta inwestycja staje się pewniejsza. (…) Dzięki wysiłkowi obu stron można dzisiaj z pełnym przekonaniem ogłosić, że współpraca amerykańsko-polska w zakresie energetyki jądrowej ma się dobrze. Lepiej niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział szef polskiego rządu.

Rozmowy z sekretarzem Wrightem dotyczyły też współpracy ws. przesyłu gazu z USA, ale nie tylko. - Rozmawialiśmy także o przyszłości małych reaktorów jądrowych, gdzie polsko-amerykańska współpraca też może być bardzo owocna. Rozmawialiśmy także o współpracy, jeśli chodzi o gaz LNG. Polska jest jednym z największych inwestorów w infrastrukturę gazową. Jesteśmy wielkim importerem gazu amerykańskiego. Uniezależniamy w ten sposób Polskę i Europę od rosyjskich dostaw. Być może uda się także, o tym rozmawialiśmy, zabezpieczyć i nie dopłacać do tego, zabezpieczyć Ukrainę gazowo dzięki naszej współpracy amerykańsko-polskiej – powiedział szef polskiego rządu.

Jak powiedział sekretarz ds. energii USA Chris Wright budowa elektrowni jądrowej w Choczewie będzie „prawdziwie wspólnym przedsięwzięciem”. – Doprowadzi nie tylko do budowy bardzo dużej elektrowni jądrowej, która zapewni energię dla polskiej gospodarki na wiele lat. Uważam, że to będzie również początek wieloletniej współpracy w tym obszarze między Polską a USA i będziemy budować więcej takich reaktorów jądrowych, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach w całej Europie, ponieważ mamy odpowiednie umiejętności, które powstaną dzięki polskim pracownikom we współpracy z amerykańskimi partnerami – dodał Wright.