Orlen będzie nadal rozwijał małe reaktory jądrowe z Synthosem. Jest porozumienie

Orlen chciał więc zmian zapisów umowy o współpracy z chemicznym Synthosem. – Spółka odpowiedzialna za inwestycję musi gwarantować jej bezpieczne prowadzenie. Pracujemy nad tym i liczymy na osiągnięcie porozumienia. Trwają negocjacje z partnerem, aby zmienić umowę. Firma (Orlen – red.) nie zadbała o to w przeszłości – mówił w sierpniu Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu. Negocjacje były jednak na tyle trudne, nadal nie zostały zakończone w terminie, mimo że Orlen chciał je sfinalizować do końca września. Udało się to dopiero w listopadzie.

OSGE planuje budowę w Polsce floty reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. W grudniu 2023 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało decyzje zasadnicze dla realizacji inwestycji w sześciu lokalizacjach: oprócz Stawów Monowskich to jeszcze Włocławek, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Kraków – Nowa Huta i Stalowa Wola – Tarnobrzeg.