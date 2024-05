Zamykali elektrownie atomowe, teraz będą je znów uruchamiać. Oto dlaczego

Czy zamkniętą elektrownię atomową można na nowo otworzyć?

Jak w rozmowie z Bloombergiem szacował Doug True, szef stowarzyszenia branżowego NEI, ponownie otwartych może zostać około pięciu reaktorów. Według nieoficjalnych informacji agencji na tej liście może się znaleźć reaktor w pensylwańskiej Three Mile Island – ten sam, który ocalał z największego w historii USA wypadku jądrowego w 1979 r. i działał aż do 2019 r.

Jednocześnie władze Kalifornii zdecydowały o wydłużeniu o 5 lat życia ostatniej w tym stanie elektrowni atomowej, która na emeryturę miała przejść w przyszłym roku. Administracja federalna nie ogłosiła oficjalnie zmiany podejścia do atomu. Jednak zdaniem Michaela Goffa z biura ds. energii atomowej w Departamencie Energetyki możliwość powiększenia dzięki nim zeroemisyjnych mocy czyni je „wyjątkowo cennymi aktywami”.

- To jasne, że niektóre z zamkniętych elektrowni mają szansę na powrót do działania. Jeśli tylko nie podejmie się jakichś nieodwracalnych kroków, to można włączyć je ponownie – powiedział urzędnik Boombergowi.

Jak zarobić na powrocie energetyki atomowej do łask? Kupować ETF-y na uran

Tymczasem zdaniem ośrodka badawczego Bloomberg Intelligence na – przynajmniej czasowej – rehabilitacji energetyki atomowej da się zarobić. Według specjalistów think tanku uruchomienie zamkniętych reaktorów wesprze notowania opartych na uranie funduszy ETF. Od szczytu z 2007 r. do dołka z 2016 r. giełdowe notowania tego surowca spadły ponad ośmiokrotnie, jednak do tej pory odrobiły większą część tych strat.