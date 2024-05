– Zakładamy rok 2040 jako uruchomienie elektrowni jądrowej ostrożnościowo. Nasi poprzednicy zakładali rok 2032 – 2033 zbyt optymistycznie. My jesteśmy realistami. To była stara data i stara strategia, teraz mamy nowe plany. To samo zresztą mówi pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Maciej Bando – doprecyzowała minister przemysłu już podczas jednego z panel energetycznych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wcześniej w porannej rozmowie w TVP Info powiedziała, że ambicją rządu jest oddanie do użytku pierwszej elektrowni jądrowej nastąpiło w 2039 – 2040 roku.