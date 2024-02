Synthos wycofa się z atomowej współpracy z Orlenem? Jest deklaracja

Od kilku tygodni spekuluje się o przyszłości wspólnej spółki Orlenu z Synthosem, która ma realizować projekty małych reaktorów jądrowych. Premier Donald Tusk podczas posiedzenia lutowej rady gabinetowej, mimo że był pytany przez prezydenta Andrzeja Dudę o stan rozwoju projektu tzw. dużego atomu (realizowanego we współpracy z USA), odniósł się – w części jawnej rady – tylko do kwestii małych reaktorów jądrowych.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Daniel Obajtek był inwigilowany przez ABW. Służby miały użyć Pegasusa Były prezes Orlenu Daniel Obajtek miał być przez kilka miesięcy inwigilowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, między innymi za pomocą systemu Pegasus — dowiedział się nieoficjalnie Onet. Służby miały interesować się zwłaszcza planami budowy małych reaktorów atomowych SMR.

Z czego wynikała negatywna opinia służb specjalnych dla małego atomu?

- Udało mi się wyjaśnić, na czym polegała negatywna opinia służb specjalnych dla tego projektu. Zwracały one wielokrotnie uwagę, że spółka, która powstała i ma realizować program małych reaktorów jądrowych, została skonstruowana ze szkodą dla interesu państwa polskiego – powiedział premier Tusk.

Do tych spekulacji odniósł się sam Synthos. - Nie wykluczam, że Orlen może się wycofać, choć oczywiście dobrze jest mieć takiego partnera, bo Orlen to wielka organizacja o olbrzymich możliwościach, ale na początku SMR-y to był projekt Synthosu. Dlatego nie ma zagrożenia dla jego realizacji - powiedział Warmuz w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że Grupa Synthos realizuje konkretne plany ograniczenia zużycia energii i emisji CO2 jeszcze przed 2030 rokiem, kiedy można się spodziewać pierwszych małych reaktorów jądrowych.