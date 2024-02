Prochem znów notuje potężne wzrosty, a realizacja atomu postępuje

W kończącym się tygodniu mało znana dotychczas spółka Prochem z dnia na dzień stała się gwiazdą warszawskiego parkietu.

Reklama

Gwiazda notowań

Jak poinformował 21 lutego jeden z wykonawców pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, firma Bechtel, „w ramach transparentnego i konkurencyjnego procesu (…) do spółek, które podpisały umowy o współpracy przy tym przełomowym projekcie, należą już m.in.: Energoprojekt-Katowice, Summa Linguae i Prochem (...). Prochem zapewni wsparcie w pozyskiwaniu dokumentacji pozwoleniowej”.

Po tej informacji rozpoczął się nagły wzrost wartości spółki. Od środy 21 lutego do piątku 23 lutego wartość tej spółki rosła o ok. 16 proc. W piątek zaraz po otwarciu giełdy było to nawet 40 proc. Inwestorzy wykupowali akcje spółki mimo studzącego ich zapał komunikatu ze strony samej firmy. W ciągu kończącego się tygodnia wartość spółki wzrosła o 51 proc. Obecnie walory spółki kosztują blisko 44 zł za akcję.

Czytaj więcej Atom Rządowa miotła w atomie. Wymieniony prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Jest nowy prezes atomowej spółki odpowiedzialnej za budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Nowy prezesem Polskich Elektrowni Jądrowych został Leszek Juchniewicz. Do rządowej spółki wraca także były prezes Gaz - Systemu.

Spółka studziła nastroje...

Prochem doprecyzował informacje medialne, że takowe rozmowy kontraktowe dopiero się toczą. – Prochem prowadzi z Bechtel negocjacje mające na celu sfinalizowanie podpisania umowy ramowej na usługi dotyczące wsparcia Bechtel Polska w pozyskiwaniu dokumentacji pozwoleniowej – informował Prochem.