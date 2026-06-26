Z tego artykułu dowiesz się: Jakie mechanizmy wsparcia stoją za programem dobrowolnych odejść w JSW, który ma objąć ponad 4 tysiące osób.

Z jakimi wyzwaniami finansowymi mierzy się spółka i jakie efekty ma wygenerować restrukturyzacja zatrudnienia.

W jaki sposób sytuacja na rynkach surowcowych wpłynęła na wyniki JSW i co może je poprawić w najbliższych kwartałach.

Jak szacuje spółka w 2026 r. w JSW z urlopów skorzystają 3092 osoby. Proces odejścia pracowników na urlopy górnicze ma się rozpocząć już w lipcu. Na początku czerwca tożsamą umowę podpisano ws. jednorazowych odpraw pieniężnych. W JSW uprawnionych do udziału w programie będzie 1156 pracowników. Program osłonowy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) ma przynieść szacunkowe efekty finansowe rzędu 1,2 mld zł w latach 2026–2027. Redukcja kosztów wynika z wdrożenia instrumentów osłonowych takich jak urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne.

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Z urlopu górniczego mogą skorzystać pracownicy, którym do nabycia prawa do emerytury pozostało maksymalnie 5 lat. W przypadku pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla urlop przysługuje na okres do 4 lat. W czasie urlopu pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i otrzymuje świadczenie w wysokości 80 proc. wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Program osłonowy obejmujący uruchomione w maju jednorazowe odprawy pieniężne oraz urlopy górnicze i urlopy przeróbkarskie ma objąć łącznie 4248 pracowników JSW spośród ok. 21 tys. pracowników samej JSW S.A. Dlatego też odejścia są kluczowe dla poprawy sytuacji finansowej spółki. Szacunkowy koszt realizacji programu finansowanego z budżetu państwa w tym roku wynosi około 500 mln zł.

Odprawy pieniężne już są

Już wcześniej, bo od początku czerwca z jednorazowych odpraw pieniężnych przewidzianych w znowelizowanej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego mogą skorzystać pracownicy kopalń JSW. W JSW uprawnionych do udziału w programie będzie 1156 pracowników, a wysokość odprawy została ustalona na poziomie 170 tys. zł. Jak informowaliśmy jeszcze w kwietniu, dzięki wspominanej ustawie ze spółki JSW powinno odejść 4 tys. osób, w tym 3 tys. na urlopy górnicze (wcześniejsze emerytury wynikające z ustawy osłonowej), a 1 tys. ma skorzystać z Jednorazowych Odpraw Pieniężnych (JOP). W samej JSW zatrudnionych jest 21 tys. osób, a w całej grupie JSW ok. 30 tys.

Czytaj więcej Węgiel Z górnictwa odchodzą pierwsi pracownicy. To jednak spółek nie uratuje Z końcem kwietnia pierwsi pracownicy kopalń zaczynają odchodzić na wcześniejsze emerytury w największej spółce górniczej w Polsce, a więc w PGG. W...

Grupa JSW miała w I kw. 2026 r. 615,9 mln zł skonsolidowanej straty netto i 238,6 mln zł straty EBITDA. Przed rokiem spółka miała 1,36 mld zł straty netto i 1,23 mld zł straty EBITDA. W I kw. 2026 r. grupa JSW wydobyła ponad 3,2 mln ton węgla, czyli więcej o 13,1 proc., i wyprodukowała prawie 0,8 mln ton koksu, czyli więcej o 7,1 proc. w stosunku do I kw. 2025 r. W porównaniu do wyników za IV kw. 2025 r. wydobycie węgla było niższe o 7,3 proc., a produkcja koksu zmniejszyła się o 11,3 proc.

Kluczowy wskaźnik, a więc koszt gotówkowy wydobycia spadł do poziomu 631 zł/t z 836,36 zł/t rok wcześniej. Ceny surowca jeszcze nie pozwoliły na wyższe przychody ze sprzedaży. Zrealizowana cena sprzedaży węgla ogółem w I kw. 2026 r. wyniosła 612,75 zł/t i była niższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2025 r. o 4,4 proc. Cena węgla koksowego spadła o 3,2 proc. rdr do 722,39 zł/t. Średnia cena koksu sprzedanego w I kw. 2026 r. spadła o 12,3 proc. rdr do 923,58 zł/t. Efekt rosnących cen węgla w efekcie wojny na Bliskim Wschodzie powinien być zauważalny w wynikach za II kw. Porównując I kw. 2026 r. do IV kw. 2025 r., średnie ceny węgla koksowego i koksu wzrosły odpowiednio o 9,2 proc. i 4,2 proc.

JSW prowadzi działania mające na celu zapewnienie finansowania, chodzi m.in. o pożyczkę z ARP i środki z komercyjnych źródeł.