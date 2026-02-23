Były premier Mateusz Morawiecki jest podejrzany o narażenie Skarbu Państwa na milionowe straty. Chodzi o import węgla
Jak dowiedział się dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski, do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez byłego szefa rządu Mateusza Morawieckiego w związku z podejrzeniem narażenia Skarbu Państwa na ogromne straty. Sprawa dotyczy sprowadzenia do Polski setek tysięcy ton węgla w latach 2022-2023.
Przypomnijmy, że Mateusz Morawiecki w maju 2022 r. podjął decyzję o utworzeniu rezerwy węgla. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) na jego polecenie miała dostarczyć do Polski ponad 700 tysięcy ton węgla z importu dla odbiorców indywidualnych, a więc już przesianego. Agencja otrzymała na ten cel 3,4 mld zł.
Surowiec jednak miał nigdy nie dotrzeć do odbiorców i wciąż zalega w składowiskach RARS. W grudniu 2025 r. eksperci agencji ustalili, że dokładnie 753 tysiące ton przechowywanego tam węgla nie nadaje się do sprzedaży – ma on bowiem być węglowym miałem, niezdatnym do użycia w gospodarstwach domowych. RARS zamierza teraz przesiać węgiel w celu odzyskania części surowca, którą będzie można jeszcze wykorzystać – podaje Radio ZET.
Według informacji rozgłośni, RARS złożył do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie w połowie lutego bieżącego roku. Były premier Mateusz Morawiecki ma być podejrzany o narażenie swoją decyzją Skarbu Państwa na straty sięgające milionów złotych.
Rząd Zjednoczonej Prawicy zdecydował o imporcie węgla do Polski w wyniku rozpoczęcia działań wojennych przez Rosję w Ukrainie i wprowadzenia przez Sejm zakazu importu i tranzytu rosyjskiego węgla. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, w dniu najazdu rosyjskich wojsk na naszego wschodniego sąsiada, ówczesna minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zwróciła się w piśmie do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina o konieczność zwiększenia zapasów węgla kamiennego w związku z ryzykiem przerw w dostawach. Na początku marca Sasin zgodził się z tą sugestią, proponując jednocześnie zakup węgla importowanego rzędu 3 mln ton. Na tyle zdaniem MAP oceniano wówczas lukę w wydobyciu węgla w Polsce względem zapotrzebowania.
Następnie 3 marca ministrowie Moskwa i Sasin wystąpili we wspólnym liście do Mateusza Morawieckiego o pilne podjęcie działań w celu utworzenia rezerwy strategicznej węgla kamiennego. Premier miał zareagować na to pismo dopiero 8 maja. Wówczas miał podjąć decyzję o utworzeniu rezerwy węgla, ale nawet 10-krotnie mniejszej od tej, którą postulowała Moskwa. Od wiosny RARS miał kupować węgiel, mając na ten cel 3 mld zł.
