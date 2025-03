Rosyjscy analitycy są sceptyczni co do skuteczności przedstawionych działań. Unia nie kupuje już w ogóle rosyjskiego węgla.

– Nie ma przesłanek do poprawy sytuacji na rynku węgla – kontrakty terminowe na australijski węgiel energetyczny (stanowiący punkt odniesienia dla rynku azjatyckiego) spadły w marcu do 97 dolarów za tonę, co jest najniższym poziomem od prawie czterech lat – zauważa Aleksiej Kłaczew, analityk FG Finam. Do tego, jego zdaniem, gotowość władz do dotowania górnictwa w kontekście deficytu budżetowego (spowodowanego ogromnymi wydatkami na wywołaną wojnę – red.) „ma pewne granice”.