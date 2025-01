Zgodnie z uzasadnieniem Ministerstwa Przemysłu, jednym z założeń zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego jest prowadzenie procesu likwidacji kopalń oraz wypłata świadczeń osłonowych (urlopów górniczych, urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz jednorazowych odpraw pieniężnych) przez spółki górnicze objęte nowym systemem, a nie jak dotychczas przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. To ta spółka była odpowiedzialna dotychczas za likwidacje nierentownych kopalń.

Co ciekawe, te zmiany zostały już ujęte w złożonej do Komisji Europejskiej aktualizacji wniosku notyfikacyjnego. Oznacza to, że i tak będą one wymagać zgody Komisji. Może to jednak oznaczać, że do resortu przemysłu dobiegają sygnały, że na tzw. dotacje do redukcji wydobycia węgla, KE się nie zgodzi. To umożliwia przelanie na konta spółek górniczych kilka miliardów złotych rocznie. Nie radzą one sobie ze spadkiem popytu, niskimi cenami, a jednocześnie rosnącymi kosztami.

Odpowiedzią na trudności w rozmowach z Brukselą jest – być może – próba zaproponowania innego rozwiązania. Spółki górnicza chcą i tak dalszego poluzowania tych przepisów.

Spółki górniczej przejmą zadania i dotacje SRK

W obecnym stanie prawnym, tzw. dotacje na likwidację może otrzymać wyłącznie Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która przejmuje od spółek górniczych kopalnie, gdzie ekonomiczne wydobycie węgla skończyło się, a SRK ma zająć się procesem likwidacji danej kopalni. – Jednakże, w aktualnym stanie prawnym, w przypadku zakładów górniczych, których likwidację rozpoczęto po 31 grudnia 2023 r., przedsiębiorstwo górnicze samo finansuje likwidację kopalni z funduszu likwidacji zakładu górniczego. Przy czym, należy podkreślić, że środki zgormadzone na funduszach likwidacji zakładów górniczych (prowadzonych zgodnie z brzmieniem ustawy) przez przedsiębiorstwa objęte nowym systemem wsparcia nie są wystarczające dla przeprowadzenia procesu likwidacji poszczególnych zakładów górniczych – argumentuje resort, który przypomina, że obecnie nie istnieje już możliwość przekazywania zakładów górniczych do SRK i finansowania tych działań ze środków publicznych.