W tym samym czasie ceny eksportowe węgla spadły na świecie do ​​najniższego od siedmiu lat poziomu. W rezultacie ponad połowa spółek węglowych w Rosji stała się nierentowna, a cała branża zakończyła rok z ujemnym wynikiem finansowym: strata netto wyniosła oficjalnie 81 mld rubli (3,28 mld zł)

Więcej węgla z Rosji nie będzie

Kopalnie, odcięte sankcjami od zachodnich rynków zbytu zaczęły ograniczać wydobycie. W głównym regionie węglowym, obwodzie kemerowskim, w ubiegłym roku spadło ono o 15,8 mln ton, do 198,4 mln ton. Eksport węgla kuzbassskiego był niższy o 10 proc., do 102 mln ton.

Analityk Freedom Finance, Władimir Czernow, zauważa, że ​​popyt na węgiel na całym świecie spada, gdyż coraz więcej krajów odchodzi od niego ze względu na zieloną agendę. Trend ten utrzyma się także w 2025 r.

- Nawet jeśli RŻD rozwiążą swoje problemy, to i tak nie sprawi to, że rosyjski węgiel stanie się bardziej opłacalny, a eksport będzie nadal spadał - w tym roku o 3-5 proc., przewiduje Czernow. Główny strateg Vector Capital Investment Company, Maksim Chudałow, spodziewa się jeszcze głębszego spadku eksportu – o 5-8 proc., czyli o 10-15 mln ton. W tym przypadku eksport węgla z Rosji spadnie do najniższego poziomu od 2016 roku: wówczas wyeksportowano 163 mln ton.