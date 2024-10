Bolączki inwestorów – od kadr po zamówienia

By w systemie pojawiało się coraz więcej nisko- i zeroemisyjnej energii, potrzeba dużych inwestycji. Do tego dochodzi konieczność budowy i modernizacji sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Przestawienie energetyki na nowe tory pochłonie ogromne kwoty.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Instytut Jagielloński w swoim raporcie oszacowali, że transformacja sektora do 2040 r. wiązać się może z wydatkami rzędu 1,5–1,6 biliona złotych, w zależności od przyjętego scenariusza. Finansowanie tak kosztownych projektów jest wielkim wyzwaniem.

Brudna energia: kula u nogi

Mimo wielu apeli w przeciągu ostatniego roku nie pojawiły się kluczowe dla branży energetycznej reformy, wliczając w to także postulat wydzielenia elektrowni węglowych ze spółek energetycznych.

Problem jest palący, bo firmom energetycznym z roku na rok coraz trudniej pozyskiwać finansowanie bankowe na działalność tychże aktywów węglowych, w tym na remonty czy ubezpieczenia. Z rynkowego punktu widzenia uwolnienie grup od „brudnych” aktywów to większy i korzystniejszy dostęp do źródeł finansowania dłużnego i kapitałowego, niższe koszty długu, a także większy i korzystniejszy dostęp do rynku ubezpieczeniowego. To także mniejsze zapotrzebowanie na gotówkę na zabezpieczenie kosztów emisji CO2 oraz zapasów surowców produkcyjnych.

Najistotniejsze jest jednak uwolnienie limitów kredytowych w instytucjach finansujących w wyniku redukcji zapotrzebowania na uprawnienia do emisji CO2. Spółki energetyczne mogłyby zwiększyć możliwości wykorzystania środków finansowych na inwestycje w sieci dystrybucyjne czy zielone technologie cechujące się wyższą stopą zwrotu. Z deklaracji Ministerstwa Aktywów Państwowych wynika, że do procesu mogłoby dojść nie wcześniej niż w przeciągu najbliższego roku.