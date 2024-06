Kelli Toss-Kaasik: Zielony Ład można wdrażać wolniej, ale odwrotu nie ma

W jaki sposób? Ceną? Ofertą usług?

Obszarem, w którym możemy szczególnie konkurować, są umowy PPA. Zainteresowanie polskim rynkiem ze strony międzynarodowych graczy jest duże, ale konkurencyjność zależy od atrakcyjności cenowej. Chociaż względy ekonomiczne mogą tymczasowo przeważać nad kwestiami środowiskowymi, obserwujemy, że trend zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju, o czym świadczy rosnące znaczenie kryteriów związanych z ESG.

Konkurowanie w takiej sytuacji wymaga wielokierunkowego podejścia. Na rynku energii elektrycznej rywalizacja opiera się głównie na cenie, gdzie wszyscy uczestnicy, niezależnie od struktury własności, walczą o swój udział. Pomimo wyzwań związanych z dominacją spółek państwowych, zmieniający się krajobraz energetyczny, rosnąca świadomość konsumentów i względy zrównoważonego rozwoju stwarzają nowe możliwości rozwoju.

W Polsce Enefit koncentruje się na obsłudze klientów biznesowych, oferując szeroką gamę elastycznych modeli zakupu energii i gazu. Naszą siłą jest indywidualne podejście do klientów, które często prowadzi do budowy dedykowanych rozwiązań, takich jak modele zakupowe typu PPA. Dzięki nim zapewniamy dostęp do zielonej energii z określonych źródeł OZE oraz elastyczne dostawy uwzględniające zmienność produkcji i zapotrzebowanie klientów.

Zaangażowanie w rozwój infrastruktury dla pojazdów elektrycznych jest ważną częścią naszej strategii. W najbliższych latach planujemy pozyskać lokalizacje dla 2500 stacji ładowania w Polsce, co będzie kolejnym krokiem wspierającym klientów w przechodzeniu na elektromobilność. Nasza spółka zajmująca się energią odnawialną, Enefit Green, intensywnie rozwija projekty OZE. Do tej pory koncentrowaliśmy się na rozbudowie portfela energii słonecznej w Polsce, ale w kwietniu spółka podpisała umowę współdeweloperską, w ramach której planowanych jest 8 projektów wiatrowych o łącznej mocy 360 MW. To pokazuje nasz aktywny udział w rozwoju czystych źródeł energii.

Inwestując w projekty OZE, chcemy wspierać transformację energetyczną w Polsce i przyczyniać się do budowania zrównoważonej przyszłości. Zdajemy sobie sprawę, że cena jest kluczowa, ale dla rosnącej grupy klientów równie ważna staje się kompleksowość usług. Prosta oferta energii w stałej cenie ma swoje zalety, ale nie zawsze jest optymalna. Koszt energii może się zmieniać w zależności od pory dnia lub roku, dlatego korzystniej jest magazynować energię, gdy jest tania, i zużywać ją w droższych okresach. Coraz ważniejsze stają się innowacje dostawców obejmujące nie tylko dostarczanie energii, ale także wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak bezpośrednie połączenia z elektrowniami fotowoltaicznymi lub wiatrowymi czy magazynowanie energii. Ekspertyza i przejrzystość w zakresie pochodzenia energii elektrycznej również zyskują na znaczeniu.