Dekarbonizacja firm. Polski przemysł obrał strategię wypierania

Zdaniem autorów należy podkreślić, że wysokoemisyjny model biznesu tym bardziej zobowiązuje firmy do aktywnego zarządzania wpływem klimatycznym i planowania działań w krótkim, średnim i długim okresie. – Ze względu na charakter produktów tych branż są one szczególnie wrażliwe na utratę konkurencyjności, a obecna strategia wygląda bardziej na wypieranie dużego wyzwania stojącego przed tymi firmami zamiast aktywnego mierzenia się z nim – uważa Dobrowolski.

Analizując zaangażowanie największych zagranicznych firm z branży cementu, chemicznej i szklarskiej, autorzy raportu wskazują, że w polskich przedsiębiorstwach brak zaangażowania w inicjatywę liczenia śladu węglowego. „Wyjątki to Ciech, Selena FM i Synthos. Dodatkowo Synthos za 2021 r., a Ciech za 2022 r. uzyskują coraz wyższe oceny raportowania środowiskowego. Nawet to jest jednak bardzo dalekie od międzynarodowych standardów ustanowionych przez największe firmy z branży” – napisano w analizie. Na drugim biegunie są firmy z branży IT. „Za 2022 r. w raportach niefinansowych bardzo dobrze prezentuje się firma CD Projekt, przedstawiając swój ślad węglowy. Firma raportowała też wpływ na środowisko, ale dane nie są publiczne. Podobnie jest w przypadku Asseco Poland oraz Comarchu” – czytamy.

Na horyzoncie zmiana trendu?

Z rozmów i projektów, które Fundacja Climate Strategies Poland prowadzi z firmami sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wyłania się obraz wskazujący zwiększającą się presję na raportowanie emisyjności firm funkcjonujących w międzynarodowych łańcuchach dostaw, zwłaszcza w takich branżach, jak motoryzacyjna, budowlana, dóbr konsumenckich (np. AGD) czy wśród dużych sprzedawców detalicznych. Są to firmy, które głównie eksportują, a 76 proc. polskiego eksportu towarów trafia do Unii Europejskiej, w tym 28 proc. do Niemiec.

Na horyzoncie jednak pojawia się nowy trend. Spowolnienie lub, jak kto woli, racjonalizacja celów klimatycznych. Jak wynika z tegorocznego badania firmy doradczej Bain & Company, coraz więcej firm z sektora energetycznego wierzy, że osiągnięcie neutralności klimatycznej na świecie opóźni się o co najmniej dekadę. Według tego badania przeprowadzonego wśród ponad 600 spółek na świecie taką opinię podzielało 62 proc. Odsetek ten wzrósł z 54 proc. w 2023 r. Powodem spodziewanego opóźnienia jest niska rentowność projektów dekarbonizacyjnych.