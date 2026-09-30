Rosji zostało jedno wielkie złoże ropy. Eksport gazu jak przed upadkiem ZSRR
Zgodnie z prognozą rozwoju społeczno-gospodarczego Rosji przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, w najbliższych trzech latach nastąpi spadek eksportu rosyjskiego gazu do poziomu obserwowanego w ostatnich latach istnienia Związku Radzieckiego.
Według dokumentu opisywanego przez agencję Reuters, w tym roku do krajów spoza WNP zostanie wyeksportowanych gazociągami 77 mld metrów sześciennych gazu – o 1,2 mld mniej niż w roku poprzednim. W 2027 r. eksport pozostanie bez zmian, a w 2028 r., po wejściu w życie embarga gazowego Unii Europejskiej, spadnie do 72 mld metrów sześciennych. I to pod warunkiem, że główny dziś klient – Chiny utrzymają poziom zamówień.
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Reuters zwraca uwagę, że podobne ilości gazu eksportował Związek Radziecki w ostatnich latach przed swoim upadkiem: 69,4 mld metrów sześciennych w 1985 r. Na początku lat 90. eksport gazu wzrósł do 110 mld metrów sześciennych rocznie, a w szczytowym okresie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku osiągnął 200 mld metrów sześciennych (2018/2019 r.).
W wyniku działań samego Gazpromu, którego władze na polecenie Kremla już w 2021 r. próbowały wymusić na UE uruchomienie drugiego gazociągu do Niemiec, koncern jeszcze przed pełnoskalową wojną w Ukrainie, stracił część swojego najbardziej zyskownego rynku, czyli unijnego. Po agresji na Ukrainę kraje europejskie masowo odwracały się od rosyjskiego gazu i szybko znajdowały nowych dostawców.
Już w 2023 r. Gazprom odnotował najniższy eksport w historii współczesnej Rosji – około 70 mld metrów sześciennych. Według prognozy Kremla, wielkość eksportu gazu w ciągu najbliższych dwóch lat spadnie niemal do tego poziomu.
Gazprom, dysponując największymi na świecie potwierdzonymi złożami gazu, został pozbawiony możliwości sprzedaży swojego surowca po nieudanej próbie „zamrożenia” Europy. W efekcie tej decyzji utracił rynek gazu, na którym dominował przez prawie pół wieku. Kreml nie był w stanie znaleźć zastępstwa dla unijnego eksportu w Azji. Chiny, nawet po osiągnięciu pełnej przepustowości gazociągu Siła Syberii, kupują od Gazpromu około 40 mld metrów sześciennych rocznie, czyli zaledwie jedną piątą eksportu do Unii Europejskiej w szczycie dostaw 2018/19.
Próby negocjacji budowy drugiego gazociągu utknęły zaś w martwym punkcie, ponieważ Pekin żąda prawie pięciokrotnej obniżki proponowanej przez Rosjan ceny. Chce płacić cenę z rynku krajowego Rosji, czyli około 50 dol. za tysiąc metrów sześciennych surowca.
„Rosyjski przemysł gazowy poniósł strategiczną porażkę – nie w sensie jednorazowej porażki, ale utraty pozycji strukturalnej, której praktycznie nie da się odzyskać w rozsądnym czasie” – nie ukrywa Igor Wołobujew, były wiceprezes Gazprombanku. I nie jest to strata wyłącznie liczona w pieniądzach. Gaz przesyłany rurociągami służył Kremlowi jako narzędzie politycznych wpływów i wywierania nacisku w Europie oraz filar budżetu federalnego, wspomina Wołobujew. Jednak po dawnej gazowej potędze pozostały jedynie wspomnienia.
„Przejście od statusu energetycznego supermocarstwa, dyktującego warunki na rynku globalnym, do pozycji izolowanego dostawcy surowców o ograniczonym potencjale eksportowym, zacofaniu technologicznym i znacznie obniżonych dochodach z wymiany walutowej będzie miało długoterminowe negatywne konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki” – ostrzega ekspert.
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Sytuacja z zasobami rosyjskiej ropy też zbliżyła się do niebezpiecznej krawędzi. Po kilku latach opóźnień Rosja uruchomiła komercyjny eksport ropy naftowej z klastra złóż Wostok – największego projektu naftowego w kraju od rozpadu ZSRR. Klaster obejmuje 13 złóż na Półwyspie Tajmyr i Syberii Wschodniej, z zasobami wynoszącymi około 51 mld baryłek. Według agencji Reuters, Rosnieft w minionym tygodniu rozpoczął załadunek czterech specjalistycznych tankowców klasy lodowej w terminalu w Zatoce Siewierskiej.
Wostok to ostatnie dostępne obecnie do eksploatacji lądowe złoże ropy w Rosji. Potencjał spółki Wostok Oil, którą osobiście nadzoruje prezes Rosnieftu Igor Sieczin, jeden z najbliższych dworzan Władimira Putina, szacowano wcześniej na 2 mln baryłek dziennie, co stanowi ponad 20 proc. obecnej produkcji ropy naftowej w Rosji. Zasoby klastra stanowią około jednej piątej wszystkich potwierdzonych zasobów ropy naftowej w kraju (220 mld baryłek, według Rosnedry – to wartość niezweryfikowana przez niezależne źródła). To sprawia, że Wostok można porównać z odkryciami ropy naftowej w Związku Radzieckim, takimi jak gigantyczne złoże Samotlor w zachodniej Syberii, które stało się podwaliną potęgi naftowej ZSRR.
Odkryte w czasach ZSRR, pola polarne Wostok Oil zostały w latach 90. zamknięte. Projekt reaktywowano w 2019 r. Rok później do przedsięwzięcia dołączyli zagraniczni inwestorzy BP, Trafigura i Vitol, którzy jednak porzucili Wostok Oil po wybuchu wojny z Ukrainą i nałożeniu sankcji ze strony Zachodu. Oznaczało to odcięcie Rosjan od technologii, specjalistów i sprzętu. Aby uruchomić projekt Wostok Oil, Sieczin wynegocjował u Putina ogromne ulgi podatkowe o wartości 2,6 bln rubli.
Jednak Rosja Putina nie ma już innych złóż o podobnej wielkości. W 2017 r. Rosnedra sprzedała ostatnie duże złoże – Erginskoje w Chanty-Mansyjskim Okręgu Autonomicznym (również zostało przejęte przez Rosnieft). Złoża odkryte w kolejnych latach klasyfikowano głównie jako „małe” i „bardzo małe”.
Dziś złoże Wostok ma jeden wielki atut. Zatoka Siewierska znajduje się tysiące kilometrów od Ukrainy, co chroni je (na razie) przed atakami dronów i zapewnia bezpośredni dostęp do rynków azjatyckich poprzez Północny Szlak Morski.
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