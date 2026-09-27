Co najtaniej ogrzeje dom - pellet, gaz, węgiel, olej opałowy czy pompa ciepła? Nowy raport obala mity
Polski Alarm Smogowy sprawdził ceny opału w 32 składach w całej Polsce (po dwa składy w każdym województwie) z początku września 2026 r. i wyliczył na tej podstawie roczne koszty ogrzewania dla średnio ocieplonego domu o powierzchni 150 mkw. zamieszkanego przez 4-osobową rodzinę.
Według wyliczeń Polskiego Alarmu Smogowego liderem oszczędności okazała się pompa ciepła, podczas gdy ceny pelletu – wbrew powszechnej opinii o tanim ekopaliwie – podskoczyły o 52 proc. i stał się on jednym z najdroższych wyborów. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wygląda następująco:
Kwoty te obejmują wyłącznie eksploatację, bez zakupu i montażu urządzeń.
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Mimo że, jak wynika z zestawienia, gaz jest tańszy od pelletu o blisko 4 tys. zł rocznie, a pompa ciepła generuje koszty dwukrotnie niższe, tendencje na rynku wciąż mocno odbiegają od ekonomii. Jak zauważa rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej, niemal trzy czwarte wniosków w programie „Czyste Powietrze” dotyczy kotłów pelletowych, a zaledwie jedna czwarta – pomp ciepła.
– Pokazuje to, jak silnie pokutuje błędna opinia o rzekomo wysokich rachunkach przy ogrzewaniu pompą ciepła, mimo że rzeczywiste koszty mówią co innego. Dlatego warto pamiętać, by wybór źródła ciepła do naszego domu był dobrze przemyślany i dokonany po konsultacjach z rzetelnym ekodoradcą, instalatorem albo audytorem energetycznym – podkreśla Piotr Siergiej.
Można również skorzystać z ogólnodostępnego kalkulatora kosztów na stronie organizacji.
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