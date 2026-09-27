Polski Alarm Smogowy sprawdził ceny opału w 32 składach w całej Polsce (po dwa składy w każdym województwie) z początku września 2026 r. i wyliczył na tej podstawie roczne koszty ogrzewania dla średnio ocieplonego domu o powierzchni 150 mkw. zamieszkanego przez 4-osobową rodzinę.

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Roczne koszty eksploatacji. Pompa ciepła najtańsza, pellet zaskakuje drogim rachunkiem

Według wyliczeń Polskiego Alarmu Smogowego liderem oszczędności okazała się pompa ciepła, podczas gdy ceny pelletu – wbrew powszechnej opinii o tanim ekopaliwie – podskoczyły o 52 proc. i stał się on jednym z najdroższych wyborów. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wygląda następująco:

Pompa ciepła gruntowa (ogrzewanie podłogowe): 4 700 zł

Pompa ciepła powietrze-woda (ogrzewanie podłogowe): 5465 zł

Kocioł węglowy ekoprojekt: 6039 zł

Pompa ciepła gruntowa (grzejniki): 6177 zł

Pompa ciepła powietrze-woda (grzejniki): 7189 zł

Kocioł węglowy pozaklasowy: 7891 zł

Kocioł kondensacyjny na gaz ziemny: 8 676 zł

Kocioł na pellet A1 ekoprojekt: 12 852 zł (+52 proc. rok do roku)

Kocioł kondensacyjny na olej opałowy: 14 880 zł (najdroższy w zestawieniu)

Kwoty te obejmują wyłącznie eksploatację, bez zakupu i montażu urządzeń.

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Paradoks programu „Czyste Powietrze”. Rekomendacje ekspertów

Mimo że, jak wynika z zestawienia, gaz jest tańszy od pelletu o blisko 4 tys. zł rocznie, a pompa ciepła generuje koszty dwukrotnie niższe, tendencje na rynku wciąż mocno odbiegają od ekonomii. Jak zauważa rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej, niemal trzy czwarte wniosków w programie „Czyste Powietrze” dotyczy kotłów pelletowych, a zaledwie jedna czwarta – pomp ciepła.

– Pokazuje to, jak silnie pokutuje błędna opinia o rzekomo wysokich rachunkach przy ogrzewaniu pompą ciepła, mimo że rzeczywiste koszty mówią co innego. Dlatego warto pamiętać, by wybór źródła ciepła do naszego domu był dobrze przemyślany i dokonany po konsultacjach z rzetelnym ekodoradcą, instalatorem albo audytorem energetycznym – podkreśla Piotr Siergiej.

Można również skorzystać z ogólnodostępnego kalkulatora kosztów na stronie organizacji.