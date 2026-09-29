Z tego artykułu dowiesz się: Jaki strategiczny cel ma współpraca polskich spółek z amerykańskim partnerem w rejonie Myszkowa.

Jak polskie złoża mogą wzmocnić bezpieczeństwo łańcuchów dostaw surowców dla państw Zachodu.

Jaki potencjał kryją jedyne w Polsce udokumentowane złoża wolframu, miedzi i molibdenu.

Jakie wyzwania stoją na drodze do ewentualnego uruchomienia wydobycia tych strategicznych zasobów.

Spółki Permia 1, Permia 2 i Permia 3 podpisały z amerykańską spółką M2i Global, Inc. (OTCQB: MTWO) umowę o strategicznej współpracy i współpracy technicznej dotyczącą wspólnej oceny projektów w rejonie Myszkowa, związanych z występowaniem wolframu, molibdenu i miedzi. Współpraca ma obejmować m.in. zagadnienia geologiczne, techniczne, ekonomiczne oraz analizę możliwości włączenia projektów w bezpieczne łańcuchy dostaw surowców krytycznych. Do ew. wydobycia jednak droga daleka.

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Czego dotyczy współpraca?

M2i Global jest amerykańską spółką specjalizującą się w tworzeniu i rozwijaniu kompleksowych globalnych łańcuchów wartości i dostaw surowców krytycznych. Akcje spółki są notowane na rynku OTCQB w Stanach Zjednoczonych pod symbolem MTWO. Podpisane 28 września 2026 r. w Warszawie porozumienie przewiduje możliwość współpracy M2i i spółek Permia przy ocenie geologicznej i zasobowej projektów, analizach technicznych, inżynieryjnych, metalurgicznych i dotyczących przetwarzania surowców, a także przy ocenie uwarunkowań środowiskowych, administracyjnych i ekonomicznych. Strony zamierzają również analizować możliwości związane z budową bezpiecznych łańcuchów dostaw surowców mineralnych dla państw sojuszniczych NATO.

– Polska jest ważnym państwem sojuszniczym z punktu widzenia rozwoju bezpiecznych i odpornych łańcuchów dostaw surowców krytycznych. Projekty w rejonie Myszkowa dają M2i możliwość oceny potencjalnie istotnego europejskiego źródła wolframu, molibdenu i miedzi w czasie, gdy dywersyfikacja dostaw staje się coraz ważniejsza dla przemysłu, obronności i bezpieczeństwa gospodarczego państw Zachodu – mówi Alberto C. Rosende, emerytowany generał dywizji, CEO M2i Global.

Jak podkreśla Rosende, celem współpracy jest ocena technicznego i komercyjnego potencjału projektów oraz identyfikacja możliwych ścieżek współpracy z inwestorami, potencjalnymi partnerami odbiorczymi oraz odpowiednimi programami administracji amerykańskiej.

Jak wskazano w komunikacie, w ramach porozumienia M2i może wspierać spółki Permia w kontaktach z inwestorami, instytucjami finansującymi, partnerami branżowymi i potencjalnymi odbiorcami w Stanach Zjednoczonych. Strony mogą także analizować możliwości związane z programami dotyczącymi surowców krytycznych prowadzonymi przez właściwe amerykańskie agencje i instytucje rządowe.

– Współpraca z M2i Global daje możliwość spojrzenia na projekt w Myszkowie w szerszym, międzynarodowym kontekście bezpieczeństwa dostaw i dostępu do strategicznych surowców. Uważamy, że Polska posiada potencjał geologiczny, który może w przyszłości przyczynić się do budowy bardziej zróżnicowanych i odpornych łańcuchów dostaw w Europie i państwach sojuszniczych – mówi Kasjan Wyligała, prezes zarządu Permia 1.

Jak dodaje, umowa tworzy ramy do oceny tego potencjału i określenia dalszych kroków w oparciu o wyniki badań geologicznych, analiz technicznych i ekonomicznych.

Do wydobycia droga daleka

Rejon Myszkowa jest od ok. 50 lat przedmiotem badań geologicznych. Potwierdzono tam występowanie mineralizacji obejmującej m.in. wolfram, molibden i miedź. Obecnie spółki Permia prowadzą działania zmierzające do dalszej oceny potencjału geologicznego i ekonomicznego projektów.

Porozumienie pomiędzy spółkami Permia i M2i zostało zawarte na okres dwóch lat. Ma ono charakter ramowy i nie oznacza zobowiązania którejkolwiek ze stron do dokonania określonej inwestycji, zapewnienia finansowania, zakupu lub sprzedaży surowców, zawarcia umowy odbioru ani realizacji projektu wydobywczego. Ewentualne przyszłe transakcje, inwestycje, umowy dotyczące finansowania, przetwarzania lub odbioru surowców będą wymagały odrębnych analiz, negocjacji, dokumentacji oraz odpowiednich decyzji i zgód. M2i Global nie gwarantuje w ramach obecnego porozumienia uzyskania finansowania, środków administracji amerykańskiej, decyzji administracyjnych ani określonego rezultatu komercyjnego. Taki charakter porozumienia wynika również bezpośrednio z podpisanej umowy.

Główny Geolog Kraju, wiceminister Klimatu i Środowiska Krzysztof Galos podczas wrześniowego Future Mining Forum & Expo w Katowicach podkreślił, że w perspektywie czasu możliwe jest uruchomienie w Polsce wydobycia innych surowców krytycznych niż dotychczas, m.in. niklu, wolframu, tytanu i wanadu. Zaznaczył, że wyzwaniem jest m.in. spełnienie wymagań związanych z ochroną środowiska, przejście skomplikowanych procedur oraz uzyskanie akceptacji społecznej dla takich inwestycji.

Myszków to jedyne miejsce w Polsce, gdzie udokumentowano zasoby wolframu. Według najnowszych danych PIG-PIB złoże obejmuje ponad 550 mln t zasobów bilansowych rudy miedzi, molibdenu i wolframu, w tym ok. 0,8 mln t miedzi, 0,3 mln t molibdenu i 0,24 mln t wolframu, a także dodatkowo 750 mln t rudy pozabilansowej.