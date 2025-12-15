Reklama

Azoty odpowiedziały na ofertę Orlenu

Nawozowy koncern złożył kontrofertę na propozycję płockiej spółki dotyczącej przejęcia 100 proc. akcji GA Polyolefins za 1,022 mld zł. Obowiązuje ona do 31 marca 2026 r., a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 r.

Publikacja: 15.12.2025 13:43

Foto: materiały prasowe

Tomasz Furman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaką kontrofertę złożyły Azoty w odpowiedzi na ofertę Orlenu?
  • Jakie warunki zawieszające wpływają na decyzję Azotów dotyczącą sprzedaży akcji GA Polyolefins?
  • W jaki sposób postępowanie restrukturyzacyjne GA Polyolefins wpływa na propozycję transakcji Azotów?
  • Czym jest mechanizm earn-out i jakie znaczenie ma w kontekście transakcji z Orlenem?
  • Jakie są kluczowe terminy związane z finalizacją transakcji między Azotami a Orlenem?
  • Jakie wyzwania infrastrukturalne i finansowe stoją przed GA Polyolefins w ramach trwającej inwestycji?

Azoty złożyły Orlenowi ofertę sprzedaży (kontroferta) akcji GA Polyolefins. To odpowiedź na ofertę kupna złożoną przez płocki koncern 15 października. W przekazanym dokumencie nawozowy koncern przedstawił swoje stanowisko dotyczące sprzedaży akcji GA Polyolefins i określił warunki prawne, komercyjne i organizacyjne przeprowadzenia transakcji, w tym w szczególności odpowiedzi na oczekiwania przedstawione przez Orlen.

Orlen złożył ofertę przejęcia projektu Polimery Police
Biznes
Orlen złożył ofertę przejęcia projektu Polimery Police

Kontroferta Azotów jest uzależniona od spełnienia kilku warunków zawieszających

„Nasza odpowiedź na ofertę Orlenu uwzględnia toczące się w GA Polyolefins postępowanie restrukturyzacyjne w trybie postępowania o zatwierdzenie układu, ukierunkowane na kontynuację działalności spółki oraz zawarcie układu z wierzycielami. Proces ten wymaga przeprowadzenia skoordynowanych rozmów z wierzycielami i realizowany jest w określonym harmonogramie, z wyznaczonymi kamieniami milowymi” – informuje cytowany w komunikacie prasowym Andrzej Skolmowski, prezes Azotów. Dodaje, że zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego stanowi istotny element warunkujący ofertę.

Kontroferta Azotów ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia kilku warunków zawieszających. Obejmują one m.in. zakończenie przez GA Polyolefins postępowania restrukturyzacyjnego prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją. Konieczne jest też uzgodnienie warunków nabycia akcji GA Polyolefins przez Orlen w sposób pozwalający koncernowi na osiągnięcie 100-proc. zaangażowania w przejmowanej firmie. Ponadto Orlen musi uzyskać satysfakcjonujący wynik procesu badania (due diligence) oraz muszą być uzyskane wszystkie wymagane do zakończenia transakcji zgody korporacyjne i administracyjne.

Orlen nie kupi od Azotów nowego zakładu w Policach
Surowce i Paliwa
Orlen nie kupi od Azotów nowego zakładu w Policach

W kontrofercie Azoty wyraziły również oczekiwanie zapewnienia im mechanizmu earn-out, czyli przyszłych warunkowych płatności należnych od Orlenu. Zarówno wysokość earn-out, jak i ustalenie okoliczności, w których będzie on należny, mają być dopiero określone w dokumentacji transakcyjnej.

Kontroferta Azotów obowiązuje do 31 marca 2026 r., a finalizacja transakcji oczekiwana jest (podobnie jak w przypadku oferty Orlenu) do 30 czerwca 2026 r. Jej wartość wynosi 1,022 mld zł i tym samym jest identyczna z propozycją płockiego koncernu. W kontrofercie założono, że postępowanie o zatwierdzenie układu zakończy się do 31 lipca 2026 r., a w przypadku otwarcia postępowania układowego, zakończy się ono do 31 lipca 2028 r.

W GA Polyolefins podjęto decyzję o postępowaniu restrukturyzacyjnym

Kilkanaście dni temu zarząd GA Polyolefins podjął decyzję o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, z dniem układowym określonym na 28 listopada 2025 r. Podjęta decyzja była następstwem utraty przez firmę zdolności do spłaty bieżących zobowiązań i została poprzedzona analizą dostępnych narzędzi naprawczych, które mają umożliwić dalsze jej funkcjonowanie.

Roczne moce nowego zakładu w Policach mają sięgać 437 tys. ton polipropylenu
Surowce i Paliwa
Tworzywa sztuczne w dołku. Polipropylen zyskuje na znaczeniu

Celem postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami jest kontynuacja działalności przez GA Polyolefins, dzięki uregulowaniu zobowiązań wobec wierzycieli oraz stabilizacja sytuacji finansowej firmy przy ochronie interesów pracowników, kontrahentów, wierzycieli i akcjonariuszy.

GA Polyolefins to podmiot zależny od Azotów, odpowiedzialny za realizację sztandarowej inwestycji nawozowego koncernu dotyczącej budowy w Policach zakładu polipropylenu (Projekt Polimery Police). Inwestycja do dziś nie została zakończona. Co więcej, pojawiające się awarie instalacji spowodowały wstrzymanie produkcji, a w konsekwencji także sprzedaży produktów stanowiących główne źródło przychodów firmy. Azoty zauważają, że usunięcie skutków awarii oraz dokończenie i uruchomienie instalacji wymagają dodatkowych pieniędzy, których grupa nie jest w stanie zapewnić ze względu na swoją trudną sytuację finansową.

Firmy Orlen Grupa Azoty GA Polyolefins
Advertisement
e-Wydanie
