Azoty złożyły Orlenowi ofertę sprzedaży (kontroferta) akcji GA Polyolefins. To odpowiedź na ofertę kupna złożoną przez płocki koncern 15 października. W przekazanym dokumencie nawozowy koncern przedstawił swoje stanowisko dotyczące sprzedaży akcji GA Polyolefins i określił warunki prawne, komercyjne i organizacyjne przeprowadzenia transakcji, w tym w szczególności odpowiedzi na oczekiwania przedstawione przez Orlen.
„Nasza odpowiedź na ofertę Orlenu uwzględnia toczące się w GA Polyolefins postępowanie restrukturyzacyjne w trybie postępowania o zatwierdzenie układu, ukierunkowane na kontynuację działalności spółki oraz zawarcie układu z wierzycielami. Proces ten wymaga przeprowadzenia skoordynowanych rozmów z wierzycielami i realizowany jest w określonym harmonogramie, z wyznaczonymi kamieniami milowymi” – informuje cytowany w komunikacie prasowym Andrzej Skolmowski, prezes Azotów. Dodaje, że zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego stanowi istotny element warunkujący ofertę.
Kontroferta Azotów ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia kilku warunków zawieszających. Obejmują one m.in. zakończenie przez GA Polyolefins postępowania restrukturyzacyjnego prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją. Konieczne jest też uzgodnienie warunków nabycia akcji GA Polyolefins przez Orlen w sposób pozwalający koncernowi na osiągnięcie 100-proc. zaangażowania w przejmowanej firmie. Ponadto Orlen musi uzyskać satysfakcjonujący wynik procesu badania (due diligence) oraz muszą być uzyskane wszystkie wymagane do zakończenia transakcji zgody korporacyjne i administracyjne.
W kontrofercie Azoty wyraziły również oczekiwanie zapewnienia im mechanizmu earn-out, czyli przyszłych warunkowych płatności należnych od Orlenu. Zarówno wysokość earn-out, jak i ustalenie okoliczności, w których będzie on należny, mają być dopiero określone w dokumentacji transakcyjnej.
Kontroferta Azotów obowiązuje do 31 marca 2026 r., a finalizacja transakcji oczekiwana jest (podobnie jak w przypadku oferty Orlenu) do 30 czerwca 2026 r. Jej wartość wynosi 1,022 mld zł i tym samym jest identyczna z propozycją płockiego koncernu. W kontrofercie założono, że postępowanie o zatwierdzenie układu zakończy się do 31 lipca 2026 r., a w przypadku otwarcia postępowania układowego, zakończy się ono do 31 lipca 2028 r.
Kilkanaście dni temu zarząd GA Polyolefins podjął decyzję o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, z dniem układowym określonym na 28 listopada 2025 r. Podjęta decyzja była następstwem utraty przez firmę zdolności do spłaty bieżących zobowiązań i została poprzedzona analizą dostępnych narzędzi naprawczych, które mają umożliwić dalsze jej funkcjonowanie.
Celem postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami jest kontynuacja działalności przez GA Polyolefins, dzięki uregulowaniu zobowiązań wobec wierzycieli oraz stabilizacja sytuacji finansowej firmy przy ochronie interesów pracowników, kontrahentów, wierzycieli i akcjonariuszy.
GA Polyolefins to podmiot zależny od Azotów, odpowiedzialny za realizację sztandarowej inwestycji nawozowego koncernu dotyczącej budowy w Policach zakładu polipropylenu (Projekt Polimery Police). Inwestycja do dziś nie została zakończona. Co więcej, pojawiające się awarie instalacji spowodowały wstrzymanie produkcji, a w konsekwencji także sprzedaży produktów stanowiących główne źródło przychodów firmy. Azoty zauważają, że usunięcie skutków awarii oraz dokończenie i uruchomienie instalacji wymagają dodatkowych pieniędzy, których grupa nie jest w stanie zapewnić ze względu na swoją trudną sytuację finansową.
