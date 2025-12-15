Z tego artykułu się dowiesz: Jaką kontrofertę złożyły Azoty w odpowiedzi na ofertę Orlenu?

Jakie warunki zawieszające wpływają na decyzję Azotów dotyczącą sprzedaży akcji GA Polyolefins?

W jaki sposób postępowanie restrukturyzacyjne GA Polyolefins wpływa na propozycję transakcji Azotów?

Czym jest mechanizm earn-out i jakie znaczenie ma w kontekście transakcji z Orlenem?

Jakie są kluczowe terminy związane z finalizacją transakcji między Azotami a Orlenem?

Jakie wyzwania infrastrukturalne i finansowe stoją przed GA Polyolefins w ramach trwającej inwestycji?

Azoty złożyły Orlenowi ofertę sprzedaży (kontroferta) akcji GA Polyolefins. To odpowiedź na ofertę kupna złożoną przez płocki koncern 15 października. W przekazanym dokumencie nawozowy koncern przedstawił swoje stanowisko dotyczące sprzedaży akcji GA Polyolefins i określił warunki prawne, komercyjne i organizacyjne przeprowadzenia transakcji, w tym w szczególności odpowiedzi na oczekiwania przedstawione przez Orlen.

Kontroferta Azotów jest uzależniona od spełnienia kilku warunków zawieszających

„Nasza odpowiedź na ofertę Orlenu uwzględnia toczące się w GA Polyolefins postępowanie restrukturyzacyjne w trybie postępowania o zatwierdzenie układu, ukierunkowane na kontynuację działalności spółki oraz zawarcie układu z wierzycielami. Proces ten wymaga przeprowadzenia skoordynowanych rozmów z wierzycielami i realizowany jest w określonym harmonogramie, z wyznaczonymi kamieniami milowymi” – informuje cytowany w komunikacie prasowym Andrzej Skolmowski, prezes Azotów. Dodaje, że zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego stanowi istotny element warunkujący ofertę.

Kontroferta Azotów ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia kilku warunków zawieszających. Obejmują one m.in. zakończenie przez GA Polyolefins postępowania restrukturyzacyjnego prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją. Konieczne jest też uzgodnienie warunków nabycia akcji GA Polyolefins przez Orlen w sposób pozwalający koncernowi na osiągnięcie 100-proc. zaangażowania w przejmowanej firmie. Ponadto Orlen musi uzyskać satysfakcjonujący wynik procesu badania (due diligence) oraz muszą być uzyskane wszystkie wymagane do zakończenia transakcji zgody korporacyjne i administracyjne.