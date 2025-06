Orlen podwoił w Szczecinie zdolności magazynowania LPG

Rozbudowa terminalu w Szczecinie rozpoczęła się w 2022 r. „Kluczowym elementem nowej infrastruktury są dwa, wyprodukowane w gdyńskiej stoczni 75-metrowe zbiorniki LPG, każdy o pojemności 2100 m sześc. i wadze 400 ton. Dzięki temu potencjał magazynowania terminalu w Szczecinie wzrósł do 8,7 tys. m. sześc.” - informuje Marcin Zawisza, prezes Orlenu Paliwa. To dwa razy więcej niż dotychczas.

Dzięki nowej inwestycji wzrosły możliwości importu do Polski propanu, zarówno używanego do celów grzewczych jak i do wytwarzania autogazu. W ubiegłym roku gaz LPG używany w transporcie stanowił niemal 75 proc. całkowitej konsumpcji tego produktu w naszym kraju. Pozostała część była przeznaczona m.in. na cele grzewcze (sektor komunalny, przemysłowy, rolnictwo).

Do Orlenu Paliwa należy ponad 30 proc. krajowego rynku LPG. Od 2022 r. firma nie importuje go z Rosji. Zdecydowana większość pochodzi z produkcji własnej z rafinerii w Polsce i na Litwie oraz z importu z krajów Europy Zachodniej i Północnej.

Orlen Paliwa posiada sieć terminali LPG zlokalizowanych w: Hrubieszowie, Krośnie Odrzańskim, Nowej Brzeźnicy, Płocku, Sokółce i Szczecinie.