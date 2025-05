Fundusz będzie zasilany przez Stany Zjednoczone i Ukrainę po połowie. Ze strony USA będą to wkłady pieniężne lub nowa pomoc wojskowa, np. systemy obrony powietrznej. Wkład Ukrainy wyniesie 50 proc. z czynszu z nowych koncesji na wydobycie ropy naftowej, gazu i kluczowych minerałów.

Eldorado mineralne Ukrainy

Metale ziem rzadkich obejmują 17 pierwiastków chemicznych. Mimo że ich stężenie w naturze jest niewielkie, materiały te odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych technologiach, szczególnie w przyjaznych dla środowiska procesach przemysłowych i zaawansowanych technologicznie rowiązaniach.

„Ich główne znaczenie i wartość polega na tym, że są to niezwykle potrzebne materiały dla nowoczesnego przemysłu. Tego najnowszego, o wysokiej wartości dodanej. To high-tech, to „zielone metale”, które są wykorzystywane w przyjaznych dla środowiska technologiach, które minimalizują szkody dla środowiska. Dlatego jest nimi tak duże zainteresowanie” – tłumaczyła Olena Remiezowa kierująca Katedrą Zasobów Mineralnych Instytutu Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, w rozmowie z gazetą RBK.

Według ekspertki Ukraina dysponuje znacznymi zasobami takich metali. Na przykład skand można znaleźć w zawierających tytan strukturach geologicznych obwodów żytomierskiego i czerkaskiego, a także w odpadach powstających w wyniku wydobycia uranu. Złoże Perańskie zawiera itr i iterb, a sąsiednie złoże Jastrebieckie – fluoryt i cyrkon, które z kolei mają w sobie lantan, cer, neodym i inne cenne pierwiastki ziem rzadkich.

Azow to ziemie rzadkie

Duże perspektywy wydobycia takich metali istnieją na wschodzie rejonu azowskiego.

„Wschodni Azow ma duże perspektywy wydobycia takich metali. Znajdują się tu dwa główne złoża: Mazurovskoye i Azovskoye. To drugie jest jedynym kompleksowym złożem cyrkonu i pierwiastków ziem rzadkich na Ukrainie. W strefie Kalmius metale te są związane ze skałami, takimi jak syenity i granity, a w polu Południowo-Kalczyckim – z cerem i lantanowcami”.