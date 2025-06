W poniedziałek, 16 czerwca, Kijów zatwierdził rozpoczęcie opracowywania rekomendacji dla inwestorów dotyczących otwarcia przetargów na zagospodarowanie złoża rudy litu Dobro w obwodzie kirowohradzkim w ramach umowy o wspólnym wydobyciu minerałów, podpisanej ze Stanami Zjednoczonymi 30 kwietnia. Poinformowało o tym w rozmowie z „The New York Times” (NYT) dwóch przedstawicieli ukraińskiego rządu.

Ukraiński lit na celowniku miliardera Ronalda Laudera

Złoże jest największym z trzech w Ukrainie pod względem zasobów litu i jednym z największych w Europie (zawiera 1/3 europejskich zasobów litu). Lit to obecnie bardzo poszukiwany minerał, wykorzystywany w produkcji baterii do pojazdów elektrycznych. Do tej pory nie jest wydobywany w Ukrainie. Jednym z prawdopodobnych kandydatów do otrzymania koncesji na złoże jest 81-letni miliarder Ronald Lauder, przyjaciel prezydenta USA Donalda Trumpa i szef Światowego Kongresu Żydów.

Jak donosi „Financial Times”, Ronald Lauder, który pochodzi z rodziny założycieli amerykańskiej firmy kosmetycznej Estée Lauder, już w marcu wyraził zainteresowanie zagospodarowaniem złoża Dobro razem z konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodziła należąca do rządu USA spółka energetyczna TechMet. Jak pisze NYT, to ta grupa inwestorów pod koniec 2023 r. zwróciła się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prośbą o ogłoszenie przetargu na zagospodarowanie złóż w rejonie Dobro.

Przetarg na lit ogłoszony

NYT zwraca uwagę, że opracowanie rekomendacji zajmie kilka tygodni, a ukraiński rząd nadal może się z oddania złoża wycofać. Działania Kijowa pokazują jednak, że Ukraina jest gotowa wdrożyć w praktyce postanowienia zawarte w amerykańsko-ukraińskiej umowie o utworzeniu funduszu inwestycyjnego i wspólnym wydobyciu surowców mineralnych na Ukrainie, zauważa amerykański dziennik.