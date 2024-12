Orlen pozywa Daniela Obajtka. Chce zwrotu środków, które miały trafiać na prywatne cele

Odpowiedzialność jest jedną z głównych wartości Grupy Żabka. To sprawia, że organizacja dąży to tego, by mieć realny wpływ na tematy społecznie ważne, uczestniczyć w działaniach poprawiających jakość życia lokalnych środowisk, angażować się w inicjatywy pomocowe i wspierać instytucje charytatywne. Filarami społecznej odpowiedzialności Grupy są: Dobrostan, Sąsiedztwo i Równe Szanse, w ramach których realizowane są cztery programy społeczne. W podejmowane działania firma aktywnie włącza swoich pracowników, współpracowników i franczyzobiorców, m.in. stwarzając im przestrzeń do niesienia pomocy w ramach wolontariatu pracowniczego.