Bliski koniec tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę. Co dalej?

Rosja straciła w dużej mierze zyskowny europejski rynek. Udział gazu rurociągowego z Rosji spadł w Europie z 37 proc. do niecałych 9 proc. Dla Moskwy to kłopot. Rosjanie liczyli, że miejsce Europy zajmą Chiny, dokąd zbudowano gazociąg „Siła Syberii”, ale jego przepustowość wynosi zaledwie 38 mld m sześc. W planach była budowa kolejnego połączenia, biegnącego z Rosji do Chin przez Mongolię, o przepustowości 50 mld m sześc., ale Chiny wstrzemięźliwie podchodzą do tego pomysłu. Wykorzystują słabą pozycję Rosjan, domagają się nieakceptowalnych przez Gazprom, bardzo niskich cen i nie chcą deklarować stałych wolumenów odbioru. Wiadomo już, że takich marż jak osiągane na sprzedaży do Unii, Rosjanie w kierunku wschodnim nie uzyskają.