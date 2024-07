Także w sprawie ropy się nie mylił

W 2019 roku Zawalny ostrzegał także przed innym groźnym dla Rosji zjawiskiem — na wyczerpaniu są rosyjskie złoża ropy taniej w wydobyciu; trudno wydobywalne złoża są znacznie droższe w eksploatacji, a globalny popyt na węglowodory, kluczowe towary rosyjskiego eksportu, nie będzie trwał wiecznie.

„Musimy teraz zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wydobyć i sprzedać to, co mamy” – nalegał Zawalny. - Gdyż już niedługo nie będzie to nikomu potrzebne. Na razie istnieje popyt, a to daje nam czas na odbudowę gospodarki i kraju, aby przygotować się na przyszłość” - ostrzegał.

Jednak w Rosji jak wcześniej w sowietach nie liczy się prawda i ekspercki osąd, ale potakiwanie władzy. Dlatego takich ludzi jak Zawalny jest w rosyjskiej polityce i gospodarce coraz mniej. O wszystkim decyduje ten który zna się i na gazie, i na finansach, i na ropy i na bankowości, i na produkcji kiełbasy. Wieczny prezydent tergo kraju.