Puławy czekają na walne zgromadzenie. I na nowego prezesa

W ramach grupy Azoty, jak na razie do najgłębszych zmian kadrowych doszło w spółce matce. Działa tam już nowa rada i tymczasowy zarząd. Ponadto ruszył konkurs na prezesa i pięciu członków zarządu: ds. finansowych, ds. rozwoju i restrukturyzacji, segmentu agro i chemia, segmentu tworzywa i polimery oraz ds. energetyki. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 14 marca. Z kolei rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano od 18 do 19 marca.

Obecnie zarząd tarnowskich Azotów składa się z trzech osób. Na czele koncernu stoi Krzysztof Kołodziejczyk, którego rada delegowała ze swego grona do czasowego wykonywania czynności prezesa. Funkcję tę ma sprawować do chwili powołania nowego szefa spółki, jednakże nie dłużej niż przez trzy miesiące. Ponadto w zarządzie Azotów, powołani jeszcze za poprzedniej ekipy rządowej, pozostali wiceprezes Marek Wadowski i Zbigniew Paprocki, członek zarządu, będący jednocześnie dyrektorem generalnym.