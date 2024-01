Ceny gazu i ropy spadają. Przyczyną pełne magazyny i duża podaż

Unijni odbiorcy utrzymują pobór z podziemnych magazynów gazu (PMG) na minimalnym poziomie. W drugim dniu stycznia 2024 r. w ujęciu dziennym wskaźnik wykorzystania PMG zmniejszył się o nieznaczne 0,05 punktu procentowego. W grudniu odbiór gazu z PMG był najniższy od 2019 roku – wynika z danych Stowarzyszenia Operatorów Infrastruktury Gazowej w Europie (Gas Infrastructure Europe, GIE).



Kluczowe są zapasy surowca

Pobór netto z podziemnych magazynów gazu (PMG) w UE od początku sezonu zimowego 2023-2024 – pierwszej dekady listopada – wyniósł prawie 15 miliardów metrów sześciennych gazu, wynika z danych Stowarzyszenia Gazownictwa Operatorzy Infrastruktury Europy (Gas Infrastructure Europe, GIE).



Poziom napełnienia magazynów gazu od początku sezonu grzewczego – w pierwszym tygodniu listopada – obniżył się dotychczas o 13,3 pkt. proc. Europejscy konsumenci kupili w ciągu prawie dwóch miesięcy około 14,8 miliarda metrów sześciennych gazu.



Komisja Europejska podkreśla, że ​​magazyny gazu odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu niezawodności dostaw gazu we Wspólnocie, pozwalając im pokryć w okresie zimowym nawet jedną trzecią zapotrzebowania UE.

W rozporządzeniu KE w sprawie magazynowania gazu, przyjętym w czerwcu 2022 r. w celu optymalizacji przygotowań do zimy, wyznaczono obowiązkowy dla krajów UE cel polegający na zapełnieniu podziemnych magazynów gazu do 90 proc. do 1 listopada. W 2023 r. kraje Unii osiągnęły poziom docelowy już w połowie sierpnia.