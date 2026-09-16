Tankowiec Delta Kanaris wpłynął do Naftoportu w Gdańsku z ropą dla Orlenu
Grupa Orlen zakontraktowała w ostatnich kilku dniach dla swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej, m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i obu Ameryk – poinformował w środę koncern.
„Informujemy, że dostawy ropy do Polski i pozostałych rafinerii Grupy Orlen są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie” – zapewniło biuro prasowe koncernu we wpisie na platformie X. Podało jednocześnie, że „w związku z sytuacją na rynku surowcowym Grupa Orlen od piątku zakontraktowała 16 dodatkowych dostaw na kierunku polskim, czeskim i litewskim, m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i obu Ameryk”.
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„Pozostała część zapotrzebowania pokrywana jest m.in. na podstawie zawartego w sierpniu kontraktu z norweskim Equinorem” – dodał Orlen.
Koncern podkreślił przy tym, że „Grupa Orlen monitoruje sytuację na rynku surowcowym i na bieżąco korzysta ze zdywersyfikowanego portfela dostawców”.
Reuters, powołując się na czterech traderów rynku ropy naftowej, podał we wtorek, że Orlen szuka ładunków tego surowca z Morza Północnego i z dalszych kierunków, aby zastąpić zakłócone dostawy z Arabii Saudyjskiej w związku z konfliktem trwającym na Bliskim Wschodzie.
Pytany przez PAP o te informacje Orlen odpowiedział, że „nie komentuje szczegółów dotyczących konkretnych transakcji handlowych ani prowadzonych postępowań zakupowych”. Koncern podkreślił przy tym, że „prowadzi stały monitoring sytuacji na globalnym rynku ropy i na bieżąco zarządza portfelem dostaw, tak aby zapewnić ciągłość pracy aktywów rafineryjnych”.
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Orlen zwrócił też uwagę, że „uzupełnianie i optymalizacja wolumenów zakupowych jest standardowym, ciągłym elementem działalności operacyjnej Grupy Orlen, wynikającym zarówno z bieżących potrzeb produkcyjnych, jak i ze zmiennych uwarunkowań rynkowych”. „Obecnie dostawy surowca do rafinerii Grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń” – zaznaczył jednocześnie koncern we wtorkowej informacji przekazanej PAP.
Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zadeklarował w środę, że rząd robi wszystko, aby stabilność dostaw ropy została zachowana. Podkreślił, że sytuacja jest „superpoważna”.
– Orlen jest w miarę zabezpieczony i zdywersyfikowany, co nie znaczy, że możemy spocząć na laurach, bo sytuacja jest superpoważna. Od wielu lat, czy nawet dekad, nie mieliśmy tak skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji – powiedział Balczun w radiowej Jedynce.
We wtorek Reuters podał, że w ostatnim czasie Orlen aktywnie poszukiwał alternatywnych dostaw z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, w tym ataków jemeńskich rebeliantów Huti na saudyjskie instalacje. Jak podano w informacji agencyjnej, w ciągu ostatnich dni roboczych spółka ogłosiła co najmniej pięć przetargów na zakup ropy naftowej i kupiła kilka ładunków gatunków z Morza Północnego, takich jak Grane, Johan Sverdrup i Johan Castberg. Ogłosiła też przetarg na amerykańską ropę WTI Midland oraz kazachską ropę CPC Blend.
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Reuters przypomniał, że Saudi Aramco dostarcza około 40 proc. ropy naftowej przerabianej w rafineriach Orlenu. Wspomniał również, że koncern konsekwentnie dywersyfikuje źródła dostaw i wykorzystuje własne możliwości wydobywcze, w tym aktywa w Norwegii, aby zapewnić stabilność operacyjną całej swojej sieci rafineryjnej, czyli rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie.
Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało w miniony piątek o czasowym wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód–Zachód po atakach, do których doszło wcześniej w rejonie Rijadu i Medyny. Zamknięty ropociąg, który przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód, w ostatnich miesiącach stał się alternatywą w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym właśnie szlakiem saudyjski państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększony wolumen ropy do portów nad Morzem Czerwonym.
W poniedziałek Associated Press podała, powołując się na informacje przekazane przez dwóch przedstawicieli lokalnych władz, że saudyjska magistrala naftowa Wschód–Zachód ma być wyłączona z eksploatacji przez kilka tygodni.
Z kolei we wtorek amerykański minister energii Chris Wright powiedział, że uszkodzony przez proirańskie bojówki ropociąg Wschód–Zachód w Arabii Saudyjskiej wznowi działanie w ciągu kilku dni.
– To będzie krótka i tymczasowa przerwa – powiedział Wright w wywiadzie dla telewizji CNBC podczas spotkania ministrów energii G20 w Houston. Dodał, że przerwa w działaniu saudyjskiego ropociągu będzie „liczona w dniach”.
Ropociąg Wschód–Zachód transportuje ropę ze złóż we wschodniej części Półwyspu Arabskiego do portu Janbu nad Morzem Czerwonym i pozwala częściowo ominąć cieśninę Ormuz przy eksporcie ropy. W ubiegłym tygodniu został on uszkodzony w wyniku ataków dronów. Przerwa w dostawach ropy tą drogą spowodowała kolejne wzrosty cen surowca.
Drogą tą przesyłano dotąd około 4 mln baryłek ropy naftowej dziennie, co stanowi mniej więcej 4 proc. światowej podaży.
Na początku września Huti rozpoczęli w Jemenie zbrojną ofensywę, w wyniku której przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Zajęli port Mokka w pobliżu przeprawy łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i dalej z Oceanem Indyjskim, a także co najmniej jedną z wysp archipelagu Hanisz, który leży na północ od strategicznej cieśniny Bab al-Mandab, przez którą również odbywa się transport ropy naftowej i gazu.
Orlen i jego spółki zależne tworzą multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym oparty na odnawialnych źródłach energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowych reaktorach SMR.
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