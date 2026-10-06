Wiadomo, ile zapłacimy za benzynę od północy 7 października
Od 7 października na stacjach zaczną obowiązywać następujące ceny paliw: za litr benzyny Pb95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6,86 zł, za Pb98 – 7,74 zł, a za olej napędowy – 7,80 zł. To wzrost cen benzyny o kilka groszy w stosunku do tych z wtorku przy jednoczesnym spadku ceny oleju napędowego. Benzyna Pb95 podrożała o 7 groszy na litrze, benzyna Pb98 – o 8 groszy, a diesel potaniał o 2 grosze.
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Nowe stawki zostały ustalone w ramach reaktywowanego programu „Ceny Paliwa Niżej” – rząd podkreślał wcześniej, że uzależnia powrót do programu od podpisania przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Prezydent poinformował o podpisaniu ustawy 1 października, a dzień wcześniej weszły w życie rozporządzenia obniżające podatki wliczane w cenę paliw.
Stacje paliw nie mogą sprzedawać benzyny i oleju napędowego powyżej wyznaczonego, maksymalnego pułapu. Ceny maksymalne obowiązują na stacjach w całym kraju.
benzyna Pb95 – 6,86 zł za 1 dm3 (6,35 zł netto)
benzyna Pb98 – 7,74 zł za 1 dm3 (7,16 zł netto)
olej napędowy – 7,80 zł za 1 dm3 (7,22 zł netto)
2 października rząd uruchomił trzecią odsłonę pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Tego dnia opublikowane zostały przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa. Rząd wskazywał wcześniej, że ich celem jest obniżenie cen benzyny i oleju napędowego na stacjach.
Mechanizm maksymalnych cen był już stosowany dwukrotnie wcześniej w 2026 r. – wiosną, po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem i w dwa ostatnie tygodnie wakacji. Stacje, które przekroczą wyznaczony limit, mogą podlegać sankcjom finansowym.
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