W sierpniu Korea Południowa stała się drugim, co do wielkości, dostawcą produktów naftowych do Rosji, ustępując jedynie Indiom. Analiza rejestrów portowych i danych śledzenia statków wykazała, że w lipcu i sierpniu na siedem tankowców w kilku południowokoreańskich portach załadowano ponad 176 tys. ton paliwa (głównie oleju napędowego). Jednostki te odbyły następnie 14 rejsów na rosyjski Daleki Wschód.

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W Korei Południowej ładowano paliwo na tankowce należące do tzw. floty cieni

Trzy z tych tankowców podlegały sankcjom Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, a jeden brał udział w odbiorze ładunku w ramach transferu statek–statek na wodach Korei Południowej. Ta ostatnia metoda ukrywa miejsce pochodzenia ładunku i omija terminale portowe. Największa z zaangażowanych w ten proceder jednostek, objęty sankcjami tankowiec „Layla”, odbył dwa rejsy z południowokoreańskiego portu Ulsan (na południowym wschodzie kraju) do Władywostoku: 19 lipca i 10 sierpnia. Łącznie statek dostarczył do Rosji 57 tys. ton oleju napędowego.

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Inny objęty sankcjami tankowiec pływający pod rosyjską banderą („Astoria”), załadował około 11 tys. ton paliwa w Ulsan 1 sierpnia. Deklarując Japonię jako miejsce przeznaczenia, w rzeczywistości skierował się do Władywostoku.

Trzeci objęty sankcjami tankowiec, „Chongchon”, nie zawinął w ogóle do portu. Na początku sierpnia, zakotwiczony u wybrzeży południowokoreańskiego portu Yeosu, załadował około 26 tys. ton paliwa z tankowca „Celeste I” (nieobjętego sankcjami), po czym skierował się do Władywostoku, mimo że deklarowanym celem był Singapur.

Rosja boryka się z kryzysem paliwowym

Rosja zmaga się z największym w historii kryzysem paliwowym, który jest konsekwencją ataków ukraińskich dronów na rosyjskie zaplecze. Wojna wymusza na rosyjskich koncernach eksport ropy, by zarabiać na finansowanie agresji, tymczasem udane ataki Ukrainy regularnie wyłączają z pracy największe rafinerie i niszczą magazyny paliw.

Według danych firmy analitycznej Kpler, Rosja zaimportowała w sierpniu drogą morską 368 tys. ton produktów naftowych, ponad siedmiokrotnie więcej niż w poprzednim miesiącu, najwięcej od początku agresji na Ukrainę. Na Koreę Południową przypadało 112 tys. ton (czyli 31 proc.).

Gwałtowny wzrost przeładunków w portach Korei Południowej rozpoczął się w lipcu, tuż po tym, jak prezydent Lee Jae-myung zadeklarował na szczycie NATO w Turcji, że przekaże 100 mln dol. na odbudowę Ukrainy.