Rozmowy administracji Donalda Trumpa z Rosją dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie rozszerzyły się o możliwość sprzedaży zagranicznych aktywów rosyjskiego koncernu Łukoil – podał „The New York Times”. Według gazety Władimir Putin miał przedstawić tę propozycję podczas spotkania z wysłannikami USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Negocjacje w tej sprawie mają trwać od kilku miesięcy. Potencjalna transakcja nie została jeszcze sfinalizowana i wymagałaby zgody zarówno władz USA, jak i Rosji.
Chodzi o szeroki portfel aktywów Łukoilu poza Rosją. Wśród nich znajdują się pola naftowe, rafinerie oraz stacje paliw w różnych częściach świata. W tym roku rosyjski koncern wycenił swoje międzynarodowe aktywa na około 20 mld dolarów.
Wśród aktywów objętych potencjalną transakcją znajdują się m.in. pola naftowe w Kamerunie, rafinerie w Europie oraz stacje paliw w amerykańskim stanie New Jersey.
Szczególne znaczenie mają rafinerie Łukoilu w Holandii, Bułgarii i Rumunii. Produkują one olej napędowy oraz paliwo lotnicze, których dostawy na światowe rynki zostały zakłócone przez wojnę USA i Izraela z Iranem.
Jak wskazuje „NYT”, wzrost cen energii związany z konfliktem może zwiększać zainteresowanie administracji Trumpa transakcją, która zapewniłaby Stanom Zjednoczonym większy dostęp do surowców i infrastruktury energetycznej.
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Według trzech źródeł „New York Timesa” Putin przedstawił propozycję sprzedaży 5 września podczas spotkania z Witkoffem i Kushnerem na Kremlu.
Rosyjski przywódca miał przedstawiać transakcję jako sposób na pokazanie, że mimo sankcji Rosja i Stany Zjednoczone mogą ponownie prowadzić ze sobą interesy.
Witkoff i Kushner mają z kolei uważać, że perspektywa odbudowy relacji gospodarczych z Zachodem może skłonić Putina do większej elastyczności w rozmowach dotyczących zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.
Według „NYT” administracja USA sygnalizowała ostatnio gotowość do zawierania umów z Rosją jeszcze przed zakończeniem wojny, aby pokazać, że Waszyngton jest zainteresowany resetem relacji z Moskwą. Potencjalna transakcja dotycząca Łukoilu miałaby być jednym z takich porozumień.
Według „New York Timesa” o zawarcie transakcji zabiegają m.in. amerykański inwestor Todd Boehly, dwa podmioty z Bliskiego Wschodu oraz amerykańska agencja rządowa DFC.
Boehly przekazał 2 mln dolarów na cele polityczne Donalda Trumpa. Wśród zainteresowanych podmiotów z Bliskiego Wschodu znajduje się natomiast katarski konglomerat kontrolowany przez braci Mutaza i Rameza al-Chajjatów. Obaj uczestniczyli w inauguracji prezydentury Trumpa i mają powiązania biznesowe z Ivanką Trump oraz jej mężem Jaredem Kushnerem.
Drugim podmiotem jest fundusz inwestycyjny z Dubaju kontrolowany przez szejka Tahnuna bin Zajeda al-Nahjana. Kontrolowany przez niego inny fundusz nabył znaczącą część udziałów w kryptowalutowej spółce Trumpów World Liberty.
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Przedstawiciel amerykańskiej agencji DFC, cytowany przez „NYT”, ocenił, że porozumienie dotyczące Łukoilu mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne USA i przyczynić się do obniżenia cen energii dla amerykańskich konsumentów.
Na razie nie ma jednak ostatecznej decyzji w sprawie sprzedaży. Reuters podał, że Biały Dom, Departament Skarbu oraz Łukoil nie odpowiedziały na prośby o komentarz dotyczący potencjalnej transakcji.
„NYT” podkreśla, że nie ma informacji wskazujących na to, by Witkoff lub Kushner mieli osobiście skorzystać finansowo na ewentualnym porozumieniu dotyczącym Łukoilu.
Jednocześnie sprawa pokazuje, jak blisko w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny mogą znaleźć się kwestie geopolityczne, energetyczne i biznesowe. Potencjalna transakcja obejmowałaby aktywa rosyjskiego koncernu warte około 20 mld dolarów i wymagałaby zgody władz USA oraz Rosji.
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