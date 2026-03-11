Wobec gróźb Iranu, że świat powinien przygotować się na ceny ropy na poziomie 200 dolarów za baryłkę, członkowie Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) jednogłośnie zgodzili się dziś przeznaczyć jedną trzecią swoich rezerw strategicznych na „rozwiązanie problemów na rynkach ropy naftowej spowodowanych wojną na Bliskim Wschodzie”.

O decyzji 32 państw członkowskich MEA poinformowała w komunikacie 11 marca. Kraje skupione w MAE posiadają zapasy awaryjne w wysokości ponad 1,2 miliarda baryłek, a kolejne 600 milionów baryłek to zapasy przemysłowe, które są utrzymywane na mocy zobowiązań rządowych. Skoordynowane uwolnienie zapasów jest szóstym w historii organizacji utworzonej w 1974 r. Poprzednie wspólne działania podjęto w latach 1991, 2005, 2011 i dwukrotnie w 2022 r.

Japonia uwolni ropę z rezerw 16 marca

„Wyzwania rynku ropy naftowej, przed którymi stoimy, mają bezprecedensową skalę, dlatego bardzo się cieszę, że państwa członkowskie MAE zareagowały nadzwyczajnymi działaniami zbiorowymi o bezprecedensowej skali” – powiedział Fatih Birol, dyrektor wykonawczy MAE, cytowany w komunikacie.