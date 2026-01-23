Aktualizacja: 23.01.2026 18:57 Publikacja: 23.01.2026 13:17
Manometr przymocowany do rurociągu z ropą naftową na polu naftowym w pobliżu Almietjewska w Rosji
Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg
Wydobycie ropy naftowej w Rosji do końca 2025 r. wyniosło 512 milionów ton, poinformował wicepremier Aleksandr Nowak. Według Nowaka pompowanie surowca spadło trzeci rok z rzędu: z 516 mln ton w 2024 r., 530 mln ton w 2023 r., podczas gdy w roku napaści Rosji na Ukrainę było to 535 mln ton.
W rezultacie produkcja ropy osiągnęła w Rosji najniższy poziom od 2009 r., kiedy tamtejsze koncerny wypompowały 494,2 mln ton. Nawet w czasie kryzysu pandemicznego, w 2020 r. produkcja była od obecnej nieznacznie wyższa – 512,7 mln ton. Dla porównania w szczytowym okresie boomu naftowego, w 2019 r., Rosja wydobywała 560 mln ton ropy rocznie, ustanawiając rekord od czasów schyłkowego ZSRR.
„The Moscow Times” przypomina, że kremlowscy urzędnicy zapisali zwiększenie wydobycia ropy w 2025 r. do 520 mln ton. Można to było łatwo osiągnąć, bowiem porozumienie eksporterów OPEC+ pozwoliło Rosji również na zwiększenie wydobycia, zwiększając jej kontyngent z 8,98 mln do 9,57 mln baryłek dziennie.
Jednak pod koniec roku rosyjskie koncerny paliwowe wydobywały dużo mniej – 9,33 mln baryłek dziennie. W grudniu, zamiast wzrosnąć, produkcja nagle i gwałtownie spadła – o 250 tys. baryłek dziennie.
Przyczyna leży na Kremlu – w rozpętanej przez Putina wojnie. Spadek wydobycia jest wynikiem amerykańskich sankcji wobec Rosnieftu i Łukoilu, które zmniejszyły eksport do Indii i Chin, zauważa Janis Kluge, ekspert Niemieckiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Międzynarodowym. Od końca listopada, kiedy sankcje weszły w życie, 35 mln niesprzedanych baryłek rosyjskiej ropy utknęło w ładowniach tankowców floty cieni błąkających się po morzach świata.
– Wygląda na to, że po prostu nie ma już miejsca na składowanie nieodebranej ropy – zauważa Janis Kluge.
Swoje dołożyło też potanienie surowca. Załamanie cen rosyjskiej ropy Urals, która obecnie sprzedawana jest po 35-37 dolarów za baryłkę, co stanowi prawie 50 proc. zniżki w stosunku do ropy Brent, sprawiło, że wydobycie z wielu rosyjskich złóż stało się nieopłacalne. Według szacunków Reutersa, firmy obsługujące połowę krajowych projektów naftowych tracą 5 dolarów na każdej sprzedanej baryłce. Zwiastuje to nową falę problemów dla koncernów, których zyski już spadły: Rosnieftu – trzykrotnie, Łukoilu o połowę, a Gazprom Nieftu o 54 proc.
Rosyjski przemysł naftowy, który generuje jedną czwartą dochodów budżetu i prawie połowę zysków eksportowych gospodarki, „stopniowo popada w kryzys”, zauważa Craig Kennedy, ekspert z Davis Center for Russian na Uniwersytecie Harvarda.
Po zmniejszeniu wydobycia podczas pandemii nie udało się go przywrócić do poprzednich poziomów. W ciągu siedmiu lat produkcja ropy zmniejszyła się o 9 proc., w tym o prawie 5 proc. od początku wojny Putina. To są dane rosyjskie, których nie sposób dziś zweryfikować. Ani OPEC+, ani zachodni eksperci nie mają od agresji dostępu do danych koncernów i statystyk wydobycia. Wszystkie Kreml utajnił. Możliwe więc jest, że wobec coraz szybciej odpływających klientów, także rosyjskie wydobycie ropy jest niższe niż przedstawia to rosyjski rząd.
I na tym nie koniec: zgodnie z długoterminową strategią energetyczną Rosji, zatwierdzoną przez Kreml w zeszłym roku, produkcja ropy naftowej może spaść do 477 milionów ton do 2036 r. i 287 milionów ton do 2050 r. Dane te oparte są na „scenariuszu normalności”, który „zakłada kontynuację ugruntowanych trendów i obecnych podejść w sektorze paliwowo-energetycznym”.
Z powodu wyczerpywania się starych złóż lądowych z czasów ZSRR i braku możliwości wydobycia z dna Oceanu Lodowatego (sankcje za zachodnie technologie i sprzęt odcięły koncerny rosyjskie od arktycznych złóż podmorskich) wraz z produkcją eksport może spaść trzykrotnie – z 234 do 79 mln ton rocznie.
W „scenariuszu stresowym”, który obejmuje zaostrzenie sankcji ze strony Zachodu i przyspieszenie globalnego odchodzenia, Rosja będzie pompować zaledwie 171 mln ton ropy rocznie do 2050 r. – jedną trzecią obecnego poziomu. Na eksport Rosjanie nie wyślą wtedy ani jednej baryłki. Główne źródło pieniędzy Kremla wyschnie całkowicie.
