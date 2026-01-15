Aktualizacja: 15.01.2026 20:49 Publikacja: 15.01.2026 18:21
Amerykanie przejmują kolejne tankowce z rosyjską ropą
Foto: Adobe Stock
Amerykanie tłumaczyli, że tankowiec Veronica „działał wbrew ustanowionym przez prezydenta Trumpa nakazom kwarantanny na Karaibach jednostek objętych sankcjami”. Przekładając z wojskowego na cywilny: chciał czmychnąć. „Jedyną ropą opuszczającą Wenezuelę będzie ropa, której transport jest właściwie i zgodnie z prawem skoordynowany” – stwierdzili amerykańscy wojskowi, cytowani przez agencję Reutera.
Czytaj więcej
Stary, objęty sankcjami tankowiec Bella 1, który zmienił nazwę na Marinera i banderę na rosyjską...
Przechwycone do tej pory tankowce były objęte sankcjami USA lub należały do floty cieni Putina – armady starych jednostek, które pływają bez wymaganych dokumentów, często zmieniają bandery i porty, ukrywają swoich prawdziwych właścicieli, aby przewozić ropę od głównych producentów objętych sankcjami – Iranu, Rosji lub Wenezueli.
W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone po ponad dwutygodniowym pościgu przez Atlantyk zajęły tankowiec Olina pływający pod banderą rosyjską, któremu towarzyszył rosyjski okręt podwodny. Działanie to zostało potępione przez Kreml, ale nic poza tym.
Czytaj więcej
Marynarka Wojenna USA „jest w trakcie przejmowania” tankowca Olina u wybrzeży Trynidadu i Tobago....
Do dzisiejszego abordażu doszło przed czwartkowym spotkaniem Donalda Trumpa z liderką wenezuelskiej opozycji Marią Coriną Machado. To ich pierwsze spotkanie twarzą w twarz od czasu obalenia przez USA wenezuelskiego dyktatora. Stany Zjednoczone planują przejąć dziesiątki kolejnych tankowców u wybrzeży Wenezueli. Rząd USA złożył wniosek o nakaz sądowy przejęcia tankowców, donosi Reuters.
Ekspert ds. energii, Kirill Rodionow, uważa, że po obaleniu Maduro wenezuelski sektor energetyczny wejdzie w renesans, a ceny surowców spadną:
„Według Departamentu Energii USA, w listopadzie Wenezuela pompowała nieco poniżej miliona baryłek ropy dziennie. Obecnie wydobycie po początkowym załamaniu się stabilizuje, dzięki stabilizacji politycznej i odblokowaniu eksportu. Kraj będzie stopniowo wychodził z izolacji USA. Zapotrzebowanie na flotę cieni zniknie, a dostawy ropy z Wenezueli wzrosną. W nadchodzących miesiącach sytuacja eksportowa prawdopodobnie się poprawi, a co najważniejsze, wenezuelski przemysł naftowy de facto będzie wolny od sankcji” – mówi ekspert dla gazety „Kommersant”.
Czytaj więcej
USA rozpoczęły polowanie na rosyjskie statki. W ciągu doby co najmniej siedem tankowców rosyjskie...
Jeśli chodzi o wydobycie wenezuelskiej ropy, to rosyjski ekspert zakłada, że będą dwa główne etapy. Pierwszym jest zniesienie ograniczeń eksportowych, a drugim demonopolizacja państwowego koncernu PDVSA, którego aktywa zostaną sprzedane amerykańskim koncernom.
– Jestem przekonany, że do końca pierwszego kwartału zobaczymy w Wenezueli poziom wydobycia zbliżony do miliona baryłek dziennie, a następnie wzrost produkcji będzie zależał od tego, czy amerykańskie firmy otrzymają solidne gwarancje rzetelności swoich inwestycji. Przypomnę, że według aktualnych szacunków, zwiększenie produkcji ropy w Wenezueli do poziomu z połowy pierwszej dekady XXI wieku – 3 milionów baryłek dziennie – będzie wymagało inwestycji na poziomie co najmniej 100 mld dolarów. A długa era wysokich cen ropy naftowej, która rozpoczęła się w połowie pierwszej dekady XXI wieku, dobiega końca. Połączenie tych czynników doprowadzi do stabilizacji cen poniżej 60 dol. za baryłkę. Dla Rosji oznacza to, że jedynym sposobem na zwiększenie dochodów z produkcji i eksportu ropy naftowej jest zwiększenie wydobycia przy jednoczesnym zmniejszeniu zniżek wynikających z sankcji – podkreśla Rodionow.
Czytaj więcej
Na morzach świata utknęło rekordowe 216 milionów baryłek rosyjskiej ropy. Od połowy grudnia co na...
Źródła „The Wall Street Journal” twierdzą, że amerykański plan kontroli nad wenezuelską ropą naftową zostanie opracowany z dużym wyprzedzeniem. Według Donalda Trumpa, działania te powinny obniżyć ceny ropy do 50 dol. za baryłkę. Osiągnięcie tego celu zawaliłoby rosyjski budżet, który został przygotowywany w oparciu o cenę 59 dol. za baryłkę. W czwartek ropa na świecie potaniała o ponad 2,2 proc. do 63,5 dol. Droga do 50 dol. jest jeszcze daleka.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Bruksela obniżyła limit cenowy rosyjskiej ropy z 47,6 do 44,1 dolara za baryłkę. Nowy pułap cenowy zacznie obowi...
Na morzach świata utknęło rekordowe 216 milionów baryłek rosyjskiej ropy. Od połowy grudnia co najmniej 12 tanko...
Najwięksi globalni sprzedawcy ropy już rozkręcają handel surowcem z Wenezueli. Vitol i Trafigura prowadzą rozmow...
USA rozpoczęły polowanie na rosyjskie statki. W ciągu doby co najmniej siedem tankowców rosyjskiej floty cieni z...
To zupełnie nowa sytuacja w kraju, którego gospodarkę utrzymuje w pionie wydobycie i eksport surowców energetycz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas