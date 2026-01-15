Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły abordaż na tankowiec Veronica?

W jaki sposób obalenie Maduro wpłynie na wenezuelski sektor energetyczny?

Jakie zmiany mogą zajść w produkcji ropy w Wenezueli w najbliższych miesiącach?

W jaki sposób amerykańskie działania mogą wpłynąć na gospodarkę Rosji?

Amerykanie tłumaczyli, że tankowiec Veronica „działał wbrew ustanowionym przez prezydenta Trumpa nakazom kwarantanny na Karaibach jednostek objętych sankcjami”. Przekładając z wojskowego na cywilny: chciał czmychnąć. „Jedyną ropą opuszczającą Wenezuelę będzie ropa, której transport jest właściwie i zgodnie z prawem skoordynowany” – stwierdzili amerykańscy wojskowi, cytowani przez agencję Reutera.

Będą kolejne abordaże na manowce floty cieni

Przechwycone do tej pory tankowce były objęte sankcjami USA lub należały do floty cieni Putina – armady starych jednostek, które pływają bez wymaganych dokumentów, często zmieniają bandery i porty, ukrywają swoich prawdziwych właścicieli, aby przewozić ropę od głównych producentów objętych sankcjami – Iranu, Rosji lub Wenezueli.

W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone po ponad dwutygodniowym pościgu przez Atlantyk zajęły tankowiec Olina pływający pod banderą rosyjską, któremu towarzyszył rosyjski okręt podwodny. Działanie to zostało potępione przez Kreml, ale nic poza tym.