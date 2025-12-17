Reklama

Ropa jest tania pomimo morskiej blokady Wenezueli

Ogłoszenie przez prezydenta USA Donalda Trumpa morskiej blokady Wenezueli przyczyniło się do wzrostu cen ropy o ponad 1 procent.

Publikacja: 17.12.2025 10:24

Ropa jest tania pomimo morskiej blokady Wenezueli

Foto: Adobe Stock

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak morska blokada Wenezueli przez USA wpływa na ceny ropy naftowej?
  • Jakie są możliwe konsekwencje embarga na wenezuelską ropę naftową?
  • W jaki sposób Chiny mogą zareagować na sankcje USA wobec Wenezueli?

Za baryłkę ropy gatunku WTI płacono w środę rano 55,8 dol., czyli o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Rynek reagował w ten sposób na ogłoszoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa morską blokadę Wenezueli

„Wenezuela jest całkowicie otoczona przez największą armadę kiedykolwiek zebraną w historii Ameryki Południowej. Będzie tylko większa, a szok dla nich będzie taki, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli – dopóki nie zwrócą Stanom Zjednoczonym Ameryki całej ropy naftowej, ziemi i innych aktywów, które wcześniej od nas ukradli. Nielegalny reżim Maduro wykorzystuje ropę z tych skradzionych pól naftowych do finansowania siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań. Za kradzież naszych aktywów i z wielu innych powodów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, reżim wenezuelski został wyznaczony jako zagraniczna organizacja terrorystyczna” – napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Jak blokada Wenezueli wpłynie na rynek ropy?

– Pełne embargo na wenezuelską ropę wpłynęłoby na 800 000 do 900 000 baryłek ropy dziennie, co mogłoby podnieść ceny o około 2–3 dol. za baryłkę. To nadal pozostawiłoby świat „dobrze zaopatrzony”, ponieważ istnieje globalna nadwyżka ropy na poziomie około 2 milionów baryłek dziennie – stwierdził w rozmowie z CNBC Andy Lipow, prezes firmy Lipow Oil Associates. Zwrócił on też jednak uwagę, że „rynek ropy będzie obserwował reakcję Chin, ponieważ są one największym nabywcą wenezuelskiej ropy, korzystając z obniżonych cen, i mogą być niechętne do przestrzegania sankcji USA, utrzymując przepływ wenezuelskiej ropy na rynek”.

Czytaj więcej

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump ogłasza blokadę morską Wenezueli. Dotyczy tankowców
Reklama
Reklama

– Szacujemy , że tankowce objęte sankcjami (tylko) zagroziłyby około 0,3 miliona baryłek z około 0,9 miliona baryłek dziennego całkowitego eksportu ropy z Wenezueli. To samo w sobie nie wystarczy, by spowodować trwały skok cen ropy, które zaczynają spadać wraz z pojawianiem się nadwyżek – wskazuje natomiast Boba McNally, prezes Rapidan Energy Group.

Jak wyglądała sytuacja na rynku naftowym w ostatnich miesiącach?

Do ogłoszenia blokady Wenezueli doszło akurat w momencie, w którym ropa naftowa stała się najtańsza od ponad czterech lat. We wtorek, na zamknięciu amerykańskiej sesji, cena baryłki ropy gatunku WTI wynosiła 55,27 dol. i była to najniższa cena zamknięcia od lutego 2021 r. Była ona niższa o 23 proc. od ceny ropy z początku 2025 r. 

Rynek ropy jest pod presją w tym roku, ponieważ członkowie OPEC+ szybko zwiększyli produkcję po latach cięć wydobycia. Inwestorzy wyceniają również możliwość niższego ryzyka geopolitycznego, w związku z negocjacjami dotyczącymi rozejmu na Ukrainie.

Czytaj więcej

Jak skończy się narastający konflikt między prezydentami Wenezueli i Stanów Zjednoczonych, Nicolásem
Polityka
Dlaczego Trump chce obalić Maduro? Ekspert wskazuje na mieszankę dwóch spraw

– Ataki Ukrainy na infrastrukturę naftową i amerykańskie sankcje na rosyjskie firmy naftowe prawdopodobnie zostałyby dość szybko zniesione w przypadku porozumienia. To znacząco zmniejszyłoby ryzyko krótkoterminowych zakłóceń dostaw z Rosji i pozwoliłoby na powrót na rynek znacznej objętości rosyjskiej ropy obecnie przechowywanej na tankowcach. Zakończenie amerykańskich sankcji na Rosję zmieniłoby również zachęty dla OPEC+. Grupa prawdopodobnie wznowiłaby strategię odzyskiwania udziału w rynku poprzez wyższą produkcję po niedawnej pauzie w tym podejściu – ocenia  Jorge Leon, szef działu analizy geopolitycznej w firmie Rystad Energy. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Ameryka Południowa Wenezuela Osoby Donald Trump Surowce Ropa Naftowa
Ropa wraca do czasu pokoju. Jest najtańsza od czterech lat
Ropa
Ropa wraca do czasu pokoju. Jest najtańsza od czterech lat
Rafineria w Mongstad
Ropa
Rekordowa kara dla Equinor. Przez wiele lat zatruwał Norwegię
Pomagają Rosjanom omijać sankcje. Teraz za to zapłacą
Ropa
Pomagają Rosjanom omijać sankcje. Teraz za to zapłacą
Zegar tyka dla Łukoilu. Kto chce przejąć zagraniczne aktywa Rosjan?
Ropa
Zegar tyka dla Łukoilu. Kto chce przejąć zagraniczne aktywa Rosjan?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Rosyjska ropa najtańsza od początku wojny
Ropa
Rosyjska ropa najtańsza od początku wojny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama