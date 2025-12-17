Aktualizacja: 17.12.2025 15:32 Publikacja: 17.12.2025 10:24
Foto: Adobe Stock
Za baryłkę ropy gatunku WTI płacono w środę rano 55,8 dol., czyli o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Rynek reagował w ten sposób na ogłoszoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa morską blokadę Wenezueli.
„Wenezuela jest całkowicie otoczona przez największą armadę kiedykolwiek zebraną w historii Ameryki Południowej. Będzie tylko większa, a szok dla nich będzie taki, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli – dopóki nie zwrócą Stanom Zjednoczonym Ameryki całej ropy naftowej, ziemi i innych aktywów, które wcześniej od nas ukradli. Nielegalny reżim Maduro wykorzystuje ropę z tych skradzionych pól naftowych do finansowania siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań. Za kradzież naszych aktywów i z wielu innych powodów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, reżim wenezuelski został wyznaczony jako zagraniczna organizacja terrorystyczna” – napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.
– Pełne embargo na wenezuelską ropę wpłynęłoby na 800 000 do 900 000 baryłek ropy dziennie, co mogłoby podnieść ceny o około 2–3 dol. za baryłkę. To nadal pozostawiłoby świat „dobrze zaopatrzony”, ponieważ istnieje globalna nadwyżka ropy na poziomie około 2 milionów baryłek dziennie – stwierdził w rozmowie z CNBC Andy Lipow, prezes firmy Lipow Oil Associates. Zwrócił on też jednak uwagę, że „rynek ropy będzie obserwował reakcję Chin, ponieważ są one największym nabywcą wenezuelskiej ropy, korzystając z obniżonych cen, i mogą być niechętne do przestrzegania sankcji USA, utrzymując przepływ wenezuelskiej ropy na rynek”.
Czytaj więcej
„Nakazuję wprowadzenie całkowitej i kompletnej blokady dotyczącej wszystkich objętych sankcjami t...
– Szacujemy , że tankowce objęte sankcjami (tylko) zagroziłyby około 0,3 miliona baryłek z około 0,9 miliona baryłek dziennego całkowitego eksportu ropy z Wenezueli. To samo w sobie nie wystarczy, by spowodować trwały skok cen ropy, które zaczynają spadać wraz z pojawianiem się nadwyżek – wskazuje natomiast Boba McNally, prezes Rapidan Energy Group.
Do ogłoszenia blokady Wenezueli doszło akurat w momencie, w którym ropa naftowa stała się najtańsza od ponad czterech lat. We wtorek, na zamknięciu amerykańskiej sesji, cena baryłki ropy gatunku WTI wynosiła 55,27 dol. i była to najniższa cena zamknięcia od lutego 2021 r. Była ona niższa o 23 proc. od ceny ropy z początku 2025 r.
Rynek ropy jest pod presją w tym roku, ponieważ członkowie OPEC+ szybko zwiększyli produkcję po latach cięć wydobycia. Inwestorzy wyceniają również możliwość niższego ryzyka geopolitycznego, w związku z negocjacjami dotyczącymi rozejmu na Ukrainie.
Czytaj więcej
– Oficjalna wersja, że Wenezuela to kraj przemycający ogromne ilości narkotyków do Ameryki, to je...
– Ataki Ukrainy na infrastrukturę naftową i amerykańskie sankcje na rosyjskie firmy naftowe prawdopodobnie zostałyby dość szybko zniesione w przypadku porozumienia. To znacząco zmniejszyłoby ryzyko krótkoterminowych zakłóceń dostaw z Rosji i pozwoliłoby na powrót na rynek znacznej objętości rosyjskiej ropy obecnie przechowywanej na tankowcach. Zakończenie amerykańskich sankcji na Rosję zmieniłoby również zachęty dla OPEC+. Grupa prawdopodobnie wznowiłaby strategię odzyskiwania udziału w rynku poprzez wyższą produkcję po niedawnej pauzie w tym podejściu – ocenia Jorge Leon, szef działu analizy geopolitycznej w firmie Rystad Energy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Taka cena czarnego złota była ostatnio na globalnym rynku przed rosyjską agresją na Ukrainę. We wtorek europejsk...
Państwowy norweski koncern energetyczny Equinor musi zapłacić karę o łącznej równowartości ponad 70 mln dol. za...
Unia Europejska nałożyła sankcje na przedsiębiorców pomagających reżimowi na Kremlu omijać sankcje. Wśród nich j...
Biały Dom przedłużył do 17 stycznia 2026 r termin dany rosyjskiemu Łukoil na sprzedaż międzynarodowych aktywów....
Ceny rosyjskiej ropy z dostawą z portów Morza Czarnego i Pacyfiku upadły do najniższego poziomu od początku wo...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas