Z tego artykułu dowiesz się: Jak morska blokada Wenezueli przez USA wpływa na ceny ropy naftowej?

Jakie są możliwe konsekwencje embarga na wenezuelską ropę naftową?

W jaki sposób Chiny mogą zareagować na sankcje USA wobec Wenezueli?

Za baryłkę ropy gatunku WTI płacono w środę rano 55,8 dol., czyli o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Rynek reagował w ten sposób na ogłoszoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa morską blokadę Wenezueli.

„Wenezuela jest całkowicie otoczona przez największą armadę kiedykolwiek zebraną w historii Ameryki Południowej. Będzie tylko większa, a szok dla nich będzie taki, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli – dopóki nie zwrócą Stanom Zjednoczonym Ameryki całej ropy naftowej, ziemi i innych aktywów, które wcześniej od nas ukradli. Nielegalny reżim Maduro wykorzystuje ropę z tych skradzionych pól naftowych do finansowania siebie, terroryzmu narkotykowego, handlu ludźmi, morderstw i porwań. Za kradzież naszych aktywów i z wielu innych powodów, w tym terroryzmu, przemytu narkotyków i handlu ludźmi, reżim wenezuelski został wyznaczony jako zagraniczna organizacja terrorystyczna” – napisał Trump na platformie społecznościowej Truth Social.

Jak blokada Wenezueli wpłynie na rynek ropy?

– Pełne embargo na wenezuelską ropę wpłynęłoby na 800 000 do 900 000 baryłek ropy dziennie, co mogłoby podnieść ceny o około 2–3 dol. za baryłkę. To nadal pozostawiłoby świat „dobrze zaopatrzony”, ponieważ istnieje globalna nadwyżka ropy na poziomie około 2 milionów baryłek dziennie – stwierdził w rozmowie z CNBC Andy Lipow, prezes firmy Lipow Oil Associates. Zwrócił on też jednak uwagę, że „rynek ropy będzie obserwował reakcję Chin, ponieważ są one największym nabywcą wenezuelskiej ropy, korzystając z obniżonych cen, i mogą być niechętne do przestrzegania sankcji USA, utrzymując przepływ wenezuelskiej ropy na rynek”.