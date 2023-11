Bułgaria kończy z ropą z Rosji. Zakazuje jej importu „na zawsze”

Zgodnie z ustaleniami czołowych partii, import rosyjskiej ropy zostanie zakończony w dwóch etapach. Od 1 stycznia przestaną działać kwoty eksportowe, a od 1 marca 2024 roku import i rafinacja rosyjskiej ropy zostaną zakończone na zawsze, informuje bułgarska agencja BTA.

Assen Wasiliew minister finansów Bułgarii podkreślił, że taka decyzja jest korzystna dla obywateli, gdyż wstrzymuje eksport i wspieranie Rosji bułgarskimi opłatami za surowce oraz gwarantuje stabilność na krajowym rynku paliw. Porozumienie ma także zapobiec zaplanowanemu na 22 listopada wotum nieufności dla rządu.

Łukoil w Bułgarii ostrzega, że może wstrzymać produkcję

Zakaz przerobu rosyjskiego surowca bije bezpośrednio w bułgarską rafinerię Łukoilu - Nieftochim w Burgas. Firma wydała komunikat, w którym grozi: „​​zawieszenie kwot na eksport produktów naftowych może doprowadzić do wstrzymania produkcji. A to będzie wiązać się z ryzykiem logistycznym i możliwym kryzysem w dostawach paliw do Bułgarii”.

Łukoil wezwał władze bułgarskie do „pilnego dialogu” w celu znalezienia „realistycznego rozwiązania pozwalającego zmniejszyć ryzyko bez wstrzymywania produkcji”. Rosyjski koncern przez lata łamał w Bułgarii prawo antymonopolowe, ograniczając innym importerom surowca dostęp do dzierżawionego terminalu naftowego. W październiku sam stracił status operatora terminalu. Ma też zapłacić karę za co najmniej 5-letnie praktyki monopolistyczne na bułgarskim rynku.