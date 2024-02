Koniec Rosnieftu w Niemczech. Berlin przejmie majątek Rosjan

Czytaj więcej Surowce i Paliwa Rosnieft stracił niemieckie aktywa. W tym rafinerię Sąd w Niemczech zatwierdził przekazanie aktywów Rosnieftu pod zarząd zewnętrzny. Zdaniem sądu takie działanie pozwoli uniknąć ryzyka obstrukcyjnych działań rosyjskich na rynku niemieckich surowców.

We wrześniu 2022 roku niemiecki rząd nakazał przeniesienie aktywów rafineryjnych Rosjan do Federalnej Agencji Sieciowej. Rosnieft zaskarżył tę decyzję do Federalnego Sądy Administracyjnego Niemiec.

Przypomnijmy, że od napaści na Ukrainę kremlowski reżim zawłaszcza majątki zachodnich koncernów na terenie Rosji. Spotkało to m.in. koncerny Carlsberg, Exxon, OMV czy Shell.