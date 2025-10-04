16 października Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego będzie głosować nad poprawkami Komisji Europejskiej do rozporządzenia RePowerEU, przyjętego po rozpętaniu przez Rosję wojny na Ukrainie, w celu zmniejszenia zależności Wspólnoty od rosyjskiej energii.

Reklama Reklama

Zmiany te, według poinformowanych źródeł Bloomberga, obejmują zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej i produktów naftowych już od 2026 r., a także całkowity zakaz zakupu gazu z Rosji od 2027 r.. Początkowo RePowerEU proponowało, aby Unia Europejska (UE) zrezygnowała z rosyjskiej ropy dopiero pod koniec 2027 r..

Żadnych nowych umów na ropę z Rosji

Oprócz zakazu nowych zakupów ropy z Rosji od przyszłego roku, propozycje złożone w Parlamencie Europejskim zakładają zwolnienie istniejących umów krótkoterminowych z ograniczeń do połowy czerwca, a umów długoterminowych do 1 stycznia 2027 r..

Według źródeł agencji, Komisja Europejska planuje również nałożyć cła na pozostały import rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” na Węgry i Słowację, jeśli nie zostanie on wcześniej wstrzymany. Przyjęcie tych zmian zrównałoby wstrzymanie importu gazu rurociągami z wstrzymaniem dostaw paliw drogą morską z Rosji, co jest już uwzględnione w proponowanym przez KE pakiecie sankcji wobec Moskwy.