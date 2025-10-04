Reklama

To koniec rosyjskiej ropy w Unii. Nowy, szybszy termin

Bruksela chce przyśpieszyć odejście Wspólnoty od rosyjskiego surowca. Już za niecałe trzy miesiące ma obowiązywać zakaz nowych umów na import rosyjskiej ropy. Dla posiadanych już umów krótkoterminowych termin to połowa czerwca 2026. Dla umów długoterminowych - 1 stycznia 2027 roku.

Publikacja: 04.10.2025 12:56

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

16 października Komisja Przemysłu Parlamentu Europejskiego będzie głosować nad poprawkami Komisji Europejskiej do rozporządzenia RePowerEU, przyjętego po rozpętaniu przez Rosję wojny na Ukrainie, w celu zmniejszenia zależności Wspólnoty od rosyjskiej energii.

Zmiany te, według poinformowanych źródeł Bloomberga, obejmują zakaz importu rosyjskiej ropy naftowej i produktów naftowych już od 2026 r., a także całkowity zakaz zakupu gazu z Rosji od 2027 r.. Początkowo RePowerEU proponowało, aby Unia Europejska (UE) zrezygnowała z rosyjskiej ropy dopiero pod koniec 2027 r..

Żadnych nowych umów na ropę z Rosji

Oprócz zakazu nowych zakupów ropy z Rosji od przyszłego roku, propozycje złożone w Parlamencie Europejskim zakładają zwolnienie istniejących umów krótkoterminowych z ograniczeń do połowy czerwca, a umów długoterminowych do 1 stycznia 2027 r..

Według źródeł agencji, Komisja Europejska planuje również nałożyć cła na pozostały import rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” na Węgry i Słowację, jeśli nie zostanie on wcześniej wstrzymany. Przyjęcie tych zmian zrównałoby wstrzymanie importu gazu rurociągami z wstrzymaniem dostaw paliw drogą morską z Rosji, co jest już uwzględnione w proponowanym przez KE pakiecie sankcji wobec Moskwy.

Czytaj więcej

Rosyjski gaz, ropa i atom znikną z Unii. Oto mapa drogowa REPowerEU
Gaz
Rosyjski gaz, ropa i atom znikną z Unii. Oto mapa drogowa REPowerEU
Poprawki RePowerEU są omawiane jednocześnie w Parlamencie Europejskim i na szczeblu państw członkowskich UE. Po uzgodnieniu stanowiska przez obie strony, rozpoczną się negocjacje z Komisją Europejską w celu sfinalizowania formatu regulacji zakończenia zakupów w Rosji.

Zerwać z rosyjskimi surowcami raz i na zawsze

Bloomberg zauważa, że odchodzenie od rosyjskich źródeł energii może zostać przyspieszone, gdyż na rynku globalnym spodziewana jest nadwyżka tak gazu, jak i ropy. Zmniejszy to ryzyko gwałtownego wzrostu cen paliw podczas stopniowego wycofywania rosyjskich surowców przez UE i zapewni szerokie poparcie polityczne „dla kompleksowego i trwałego zerwania z Rosją po inwazji na Ukrainę”.

Przypomnijmy, że 17 września przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że KE zaproponuje przyspieszenie procesu wycofywania importu paliw kopalnych z Rosji. Oświadczenie to złożyła po rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której omówiła z Białym Domem dodatkowe środki mające na celu zwiększenie wspólnej presji gospodarczej na Rosję. Wcześniej sekretarz energii USA Chris Wright podkreślił, że UE może zaprzestać importu gazu z Rosji w ciągu 6-12 miesięcy, zastępując go np. amerykańskim LNG.

Źródło: rp.pl

