Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Unia Europejska opóźniła ogłoszenie 19. pakietu sankcji antyrosyjskich?

Jaką rolę odgrywają Węgry i Słowacja w kontekście importu rosyjskiej ropy i gazu?

W jaki sposób Donald Trump wpłynął na decyzję UE dotyczącą sankcji?

Jakie ukryte motywy mogą stać za działaniami administracji Donalda Trumpa względem UE i Rosji?

Jakie zmiany w polityce energetycznej UE są dyskutowane w kontekście rosyjskiego gazu?

Jakie są możliwe konsekwencje współpracy UE i USA w zakresie handlu z Chinami i Indiami?

Przesunięcie daty wynika ze zmiany priorytetów w UE – dowiedział się portal Politico, a potwierdziła to także agencja Bloomberg. Ogłoszenie pakietu zdjęto z porządku obrad Coreper II (najważniejszy organ przygotowawczy Rady Europejskiej; wszystkie propozycje, które przygotuje na jej posiedzenia, przechodzą – red.), ponieważ Donald Trump i Bruksela wywierają presję na Słowację i Węgry, aby ograniczyły swoją zależność od rosyjskiej ropy.

Węgry i Słowacja wciąż dotują wojnę Putina

To jedyne kraje Unii Europejskiej, które nadal kupują rosyjską ropę i gaz dostarczany rurociągami. Podczas rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie Węgry zwiększyły udział rosyjskiej ropy w swoim zużyciu z 61 proc. do 86 proc. w 2024 r. Słowacja pozostaje od niej zależna niemal w 100 proc., wynika z danych fińskiego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA).

Informacja o opóźnieniu ogłoszenia 19. pakietu została przekazana stolicom unijnych krajów w poniedziałek późnym popołudniem, bez szczegółów dotyczących kolejnego terminu. Rzecznik Komisji Europejskiej odmówił komentarza w tej sprawie.