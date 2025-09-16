Aktualizacja: 16.09.2025 12:02 Publikacja: 16.09.2025 11:43
Unia Europejska, wbrew zapowiedziom, nie przedstawi w środę 19. pakietu sankcji antyrosyjskich
Przesunięcie daty wynika ze zmiany priorytetów w UE – dowiedział się portal Politico, a potwierdziła to także agencja Bloomberg. Ogłoszenie pakietu zdjęto z porządku obrad Coreper II (najważniejszy organ przygotowawczy Rady Europejskiej; wszystkie propozycje, które przygotuje na jej posiedzenia, przechodzą – red.), ponieważ Donald Trump i Bruksela wywierają presję na Słowację i Węgry, aby ograniczyły swoją zależność od rosyjskiej ropy.
To jedyne kraje Unii Europejskiej, które nadal kupują rosyjską ropę i gaz dostarczany rurociągami. Podczas rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie Węgry zwiększyły udział rosyjskiej ropy w swoim zużyciu z 61 proc. do 86 proc. w 2024 r. Słowacja pozostaje od niej zależna niemal w 100 proc., wynika z danych fińskiego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA).
Informacja o opóźnieniu ogłoszenia 19. pakietu została przekazana stolicom unijnych krajów w poniedziałek późnym popołudniem, bez szczegółów dotyczących kolejnego terminu. Rzecznik Komisji Europejskiej odmówił komentarza w tej sprawie.
We wtorek 16 września unijni ministrowie ds. energii spotykają się, aby omówić najnowsze zmiany w proponowanym przez Brukselę zakazie importu rosyjskiego gazu. W lipcu Komisja Europejska przedstawiła propozycję prawną, której celem jest całkowite zakończenie przez Unię zakupów rosyjskiej energii do 2027 r.
W weekend Donald Trump zaapelował do sojuszników z NATO o szybsze zaprzestanie importu ropy z Rosji, po tym jak jego wysłannik ds. energii Chris Wright wezwał UE do przyspieszenia daty wycofania z zakupu rosyjskich surowców energetycznych.
Politico pisze, że „żądania Trumpa dają (Brukseli – red) dodatkowe narzędzie nacisku na Węgry i Słowację, aby ograniczyły zależność od Moskwy”. Jednak europejscy dyplomaci odebrali apel Trump jako cynizm.
– Jeśli Trump chce, żeby kraje UE przestały kupować rosyjską ropę, wystarczy, że podniesie słuchawkę i zadzwoni do Roberta Fico ze Słowacji i Viktora Orbána z Węgier – argumentował jeden z dyplomatów. „To jego przyjaciele” – powiedział dyplomata. – „Mógłby do nich po prostu zadzwonić”. Poza tym ultimatum Trumpa wymaga ogromnej zmiany polityki Turcji, która jest członkiem NATO, ale importuje 57 proc. ropy z Rosji. Zdaniem źródeł Politico, taka zmiana tureckiego importu „się nie wydarzy”.
Eksperci, pytani przez gazetę, wskazują na ukryty motyw działań Białego Domu. „Wygląda to bardziej na sztuczkę niż ofertę Trumpa złożoną w dobrej wierze – unikał on konfrontacji z Putinem na każdym kroku” – powiedział Noah Barkin, starszy pracownik naukowy w German Marshall Fund.
Wskazał też na drugi ukryty motyw: „skłonienie krajów Wspólnoty do kupowania większej ilości amerykańskiej ropy i gazu w czasie, gdy nowa fala LNG ma zalać globalne rynki od przyszłego roku, a amerykański przemysł zwalnia tysiące pracowników z powodu spadających cen ropy”.
W poniedziałek okazało się, że wobec sprzeciwu Brukseli, administracja Donalda Trumpa nie nałoży nowych ceł na Chiny za zakupy rosyjskiej ropy. – Chyba że kraje europejskie najpierw nałożą wysokie cła na towary z Chin i Indii – powiedział sekretarz skarbu USA Scott Bessent w wywiadzie dla agencji Reuters i Bloomberg.
Komisja Europejska uważa, że Waszyngton próbuje w ten sposób przerzucić odpowiedzialność za zaostrzenie sankcji wobec Rosji na Brukselę. Podczas kiedy obie strony przerzucają się odpowiedzialnością, do Chin dotarł już piąty gazowiec z LNG z objętego sankcjami rosyjskiego zakładu skraplania gazu LNG Arctic 2.
