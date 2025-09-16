Reklama

19. pakiet antyrosyjskich sankcji UE opóźniony. Efekt Donalda Trumpa

Unia Europejska, wbrew zapowiedziom, nie przedstawi w środę 19. pakietu sankcji antyrosyjskich. Publikacja została odroczona na czas nieokreślony. Tym razem z powodu propozycji Donalda Trumpa.

Publikacja: 16.09.2025 11:43

Foto: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Unia Europejska opóźniła ogłoszenie 19. pakietu sankcji antyrosyjskich?
  • Jaką rolę odgrywają Węgry i Słowacja w kontekście importu rosyjskiej ropy i gazu?
  • W jaki sposób Donald Trump wpłynął na decyzję UE dotyczącą sankcji?
  • Jakie ukryte motywy mogą stać za działaniami administracji Donalda Trumpa względem UE i Rosji?
  • Jakie zmiany w polityce energetycznej UE są dyskutowane w kontekście rosyjskiego gazu?
  • Jakie są możliwe konsekwencje współpracy UE i USA w zakresie handlu z Chinami i Indiami?

Przesunięcie daty wynika ze zmiany priorytetów w UE – dowiedział się portal Politico, a potwierdziła to także agencja Bloomberg. Ogłoszenie pakietu zdjęto z porządku obrad Coreper II (najważniejszy organ przygotowawczy Rady Europejskiej; wszystkie propozycje, które przygotuje na jej posiedzenia, przechodzą – red.), ponieważ Donald Trump i Bruksela wywierają presję na Słowację i Węgry, aby ograniczyły swoją zależność od rosyjskiej ropy.

Węgry i Słowacja wciąż dotują wojnę Putina

To jedyne kraje Unii Europejskiej, które nadal kupują rosyjską ropę i gaz dostarczany rurociągami. Podczas rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie Węgry zwiększyły udział rosyjskiej ropy w swoim zużyciu z 61 proc. do 86 proc. w 2024 r. Słowacja pozostaje od niej zależna niemal w 100 proc., wynika z danych fińskiego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem (CREA).

Informacja o opóźnieniu ogłoszenia 19. pakietu została przekazana stolicom unijnych krajów w poniedziałek późnym popołudniem, bez szczegółów dotyczących kolejnego terminu. Rzecznik Komisji Europejskiej odmówił komentarza w tej sprawie.

We wtorek 16 września unijni ministrowie ds. energii spotykają się, aby omówić najnowsze zmiany w proponowanym przez Brukselę zakazie importu rosyjskiego gazu. W lipcu Komisja Europejska przedstawiła propozycję prawną, której celem jest całkowite zakończenie przez Unię zakupów rosyjskiej energii do 2027 r.

Czego chce od Unii Trump? Cynizm Białego Domu

W weekend Donald Trump zaapelował do sojuszników z NATO o szybsze zaprzestanie importu ropy z Rosji, po tym jak jego wysłannik ds. energii Chris Wright wezwał UE do przyspieszenia daty wycofania z zakupu rosyjskich surowców energetycznych.

Politico pisze, że „żądania Trumpa dają (Brukseli – red) dodatkowe narzędzie nacisku na Węgry i Słowację, aby ograniczyły zależność od Moskwy”. Jednak europejscy dyplomaci odebrali apel Trump jako cynizm.

– Jeśli Trump chce, żeby kraje UE przestały kupować rosyjską ropę, wystarczy, że podniesie słuchawkę i zadzwoni do Roberta Fico ze Słowacji i Viktora Orbána z Węgier – argumentował jeden z dyplomatów. „To jego przyjaciele” – powiedział dyplomata. – „Mógłby do nich po prostu zadzwonić”. Poza tym ultimatum Trumpa wymaga ogromnej zmiany polityki Turcji, która jest członkiem NATO, ale importuje 57 proc. ropy z Rosji. Zdaniem źródeł Politico, taka zmiana tureckiego importu „się nie wydarzy”.

Ukryty motyw Donalda Trumpa

Eksperci, pytani przez gazetę, wskazują na ukryty motyw działań Białego Domu. „Wygląda to bardziej na sztuczkę niż ofertę Trumpa złożoną w dobrej wierze – unikał on konfrontacji z Putinem na każdym kroku” – powiedział Noah Barkin, starszy pracownik naukowy w German Marshall Fund.

Wskazał też na drugi ukryty motyw: „skłonienie krajów Wspólnoty do kupowania większej ilości amerykańskiej ropy i gazu w czasie, gdy nowa fala LNG ma zalać globalne rynki od przyszłego roku, a amerykański przemysł zwalnia tysiące pracowników z powodu spadających cen ropy”.

W poniedziałek okazało się, że wobec sprzeciwu Brukseli, administracja Donalda Trumpa nie nałoży nowych ceł na Chiny za zakupy rosyjskiej ropy. – Chyba że kraje europejskie najpierw nałożą wysokie cła na towary z Chin i Indii – powiedział sekretarz skarbu USA Scott Bessent w wywiadzie dla agencji Reuters i Bloomberg.

Komisja Europejska uważa, że Waszyngton próbuje w ten sposób przerzucić odpowiedzialność za zaostrzenie sankcji wobec Rosji na Brukselę. Podczas kiedy obie strony przerzucają się odpowiedzialnością, do Chin dotarł już piąty gazowiec z LNG z objętego sankcjami rosyjskiego zakładu skraplania gazu LNG Arctic 2.

Źródło: rp.pl

