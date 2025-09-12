Aktualizacja: 12.09.2025 16:57 Publikacja: 12.09.2025 12:27
Od początku sierpnia Ukraina nasiliła ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, w tym rafinerie i rurociągi, ponieważ rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie, a Rosja codziennie atakuje cywilne cele na Ukrainie. Jak przypomina agencja Reutera, inne rosyjskie terminale naftowe – w Ust-Łudze nad Bałtykiem i czarnomorski Noworosyjsk, także były w ostatnich miesiącach wielokrotnie atakowane.
Operator rurociągu Transnieft obsługujący port oraz rosyjskie Ministerstwo Energii nie odpowiedziały na prośby agencji o komentarz.
Według źródeł branżowych, drony dosięgły dwa tankowce - Kusto i Cai Yun. Kusto to tankowiec typu Aframax należący do Solstice Corp i zarządzany przez tę firmę (dane londyńskiej giełdy surowcowej. Cai Yun to też tankowiec typu Aframax należący do Acceronix Ltd i zarządzany przez nią. Oba są zarejestrowane na Seszelach, jak wynika z publicznych baz danych. Jest prawdopodobne że należą do rosyjskiej floty cieni.
Dlatego Rosja zrewidowała swój wrześniowy plan eksportu ropy naftowej z portów zachodnich do 2,1 mln baryłek dziennie, co stanowi wzrost o 11 proc. w stosunku do pierwotnego harmonogramu, ponieważ ataki dronów na krajowe rafinerie wymusiły zmniejszenie popytu na ropę na rynku. Skutkowało to brakiem paliw na rosyjskich stacjach, wprowadzeniem talonów i wielogodzinnymi kolejkami w wielu regionach Rosji oraz okupowanych terytoriach Ukrainy, w tym na Krymie, w Doniecku i Ługańsku.
Gubernator Aleksandr Drozdenko zapewnił, że pożar na statku w Primorsku, którego nazwy nie podał, został ugaszony i nie ma ryzyka wycieku produktów naftowych.
Według urzędnika w regionie zniszczono ponad 30 dronów. Spokoju urzędnika nie podzielają mieszkańcy Primorska. Komentarze pod postem gubernatora odzwierciedlały lokalny niepokój. Jeden z nich cytuje Reuters:
„Jak długo to jeszcze potrwa? Nie spałem całą noc i cały ranek. Chciałbym tylko, żeby wszystko było dobrze. Dziecko nie śpi, tylko próbuje zasnąć, a potem bum, bum – to po prostu straszne. Chciałbym, żeby to się wkrótce skończyło” – napisał użytkownik o nicku Saszula.
Primorsk leży nad Zatoką Fińską, niedaleko Sankt Petersburga. Rosyjska agencja transportu lotniczego Rosawiacja poinformowała, że w piątek rano lotnisko Pułkowo w Sankt Petersburgu zawiesiło działalność na kilka godzin.
Rosyjskie wojsko poinformowało, że jego systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły w nocy 221 ukraińskich dronów, w tym dziewięć nad obwodem moskiewskim.
Poproszony o komentarz rzecznik Sztabu Generalnego Ukrainy nie udzielił żadnych informacji.
