Reklama

Pożar w największym terminalu naftowym Rosji. Ukraińskie drony trafiły w cel

Dzisiejszy atak dronów na północno-zachodni rosyjski port Primorsk spowodował pożar jednego z zakotwiczonych tankowców i stacji pomp. To pierwszy odnotowany atak dronów na największy w kraju terminal eksportowy ropy i paliw.

Publikacja: 12.09.2025 12:27

Pożar w największym terminalu naftowym Rosji. Ukraińskie drony trafiły w cel

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Od początku sierpnia Ukraina nasiliła ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, w tym rafinerie i rurociągi, ponieważ rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie, a Rosja codziennie atakuje cywilne cele na Ukrainie. Jak przypomina agencja Reutera, inne rosyjskie terminale naftowe – w Ust-Łudze nad Bałtykiem i czarnomorski Noworosyjsk, także były w ostatnich miesiącach wielokrotnie atakowane.

Operator rurociągu Transnieft obsługujący port oraz rosyjskie Ministerstwo Energii nie odpowiedziały na prośby agencji o komentarz.

Według źródeł branżowych, drony dosięgły dwa tankowce - Kusto i Cai Yun. Kusto to tankowiec typu Aframax należący do Solstice Corp i zarządzany przez tę firmę (dane londyńskiej giełdy surowcowej. Cai Yun to też tankowiec typu Aframax należący do Acceronix Ltd i zarządzany przez nią. Oba są zarejestrowane na Seszelach, jak wynika z publicznych baz danych. Jest prawdopodobne że należą do rosyjskiej floty cieni.

W Rosji brakuje paliw, Kreml przekierowuje eksport ropy

Dlatego Rosja zrewidowała swój wrześniowy plan eksportu ropy naftowej z portów zachodnich do 2,1 mln baryłek dziennie, co stanowi wzrost o 11 proc. w stosunku do pierwotnego harmonogramu, ponieważ ataki dronów na krajowe rafinerie wymusiły zmniejszenie popytu na ropę na rynku. Skutkowało to brakiem paliw na rosyjskich stacjach, wprowadzeniem talonów i wielogodzinnymi kolejkami w wielu regionach Rosji oraz okupowanych terytoriach Ukrainy, w tym na Krymie, w Doniecku i Ługańsku.

Gubernator Aleksandr Drozdenko zapewnił, że pożar na statku w Primorsku, którego nazwy nie podał, został ugaszony i nie ma ryzyka wycieku produktów naftowych.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Rafineria w Samarze przed wojną
Konflikty zbrojne
Ukraińcy atakują, w Rosji zaczyna brakować benzyny

Według urzędnika w regionie zniszczono ponad 30 dronów. Spokoju urzędnika nie podzielają mieszkańcy Primorska. Komentarze pod postem gubernatora odzwierciedlały lokalny niepokój. Jeden z nich cytuje Reuters:

„Jak długo to jeszcze potrwa? Nie spałem całą noc i cały ranek. Chciałbym tylko, żeby wszystko było dobrze. Dziecko nie śpi, tylko próbuje zasnąć, a potem bum, bum – to po prostu straszne. Chciałbym, żeby to się wkrótce skończyło” – napisał użytkownik o nicku Saszula.

Czytaj więcej

Pracownicy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych usuwają gruz w miejscu wybuchu w zakładzie produkcyj
Ropa
Rosja płonie coraz mocniej. Teraz terminal LNG i kolejna rafineria

Primorsk leży nad Zatoką Fińską, niedaleko Sankt Petersburga. Rosyjska agencja transportu lotniczego Rosawiacja poinformowała, że w piątek rano lotnisko Pułkowo w Sankt Petersburgu zawiesiło działalność na kilka godzin.

Rosyjskie wojsko poinformowało, że jego systemy obrony powietrznej przechwyciły i zniszczyły w nocy 221 ukraińskich dronów, w tym dziewięć nad obwodem moskiewskim.

Reklama
Reklama

Poproszony o komentarz rzecznik Sztabu Generalnego Ukrainy nie udzielił żadnych informacji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Technologie Drony terminale portowe

Od początku sierpnia Ukraina nasiliła ataki na rosyjską infrastrukturę energetyczną, w tym rafinerie i rurociągi, ponieważ rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie, a Rosja codziennie atakuje cywilne cele na Ukrainie. Jak przypomina agencja Reutera, inne rosyjskie terminale naftowe – w Ust-Łudze nad Bałtykiem i czarnomorski Noworosyjsk, także były w ostatnich miesiącach wielokrotnie atakowane.

Operator rurociągu Transnieft obsługujący port oraz rosyjskie Ministerstwo Energii nie odpowiedziały na prośby agencji o komentarz.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Czarny piątek rosyjskiej ropy. Kolejne kraje uderzają sankcjami
Ropa
Czarny piątek rosyjskiej ropy. Kolejne kraje uderzają sankcjami
Indie domagają się od Rosji wiekszych zniżek na ropę
Ropa
Kłótnia w rodzinie. Indie kontra Rosja. A trzeci skorzysta
Komisja Europejska przygotowała sankcje na chińskie rafinerie, które kupują rosyjską ropę
Ropa
Chińskie rafinerie na celowniku Brukseli. Uderzenie w importerów ropy z Rosji
Kolejka na stacji benzynowej we Władywostoku
Ropa
Eksport ropy spada, benzyny brakuje. Rosja w paliwowym kryzysie
Na jak długo wystarczy Rosji ropy? Kreml zmienił zdanie
Ropa
Na jak długo wystarczy Rosji ropy? Kreml zmienił zdanie
Reklama
Reklama
e-Wydanie