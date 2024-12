Ropa znów płynie do Czech. Rurociąg Przyjaźń działa

Wznowienie dostaw potwierdził Mariusz Wnuk, dyrektor generalny Orlen Unipetrol. Ropa rurociągiem Przyjaźń znów płynie do dwóch czeskich rafinerii koncernu. Czechy odbierają ropę z Europy Zachodniej systemem rurociągów TAL i IKL, a także południową nitką rurociągu Przyjaźń, który dostarcza 58 proc. importowanego przez to państwo surowca.

Praga sięga po rezerwy ropy

W środę wieczorem czeski rząd w związku z przerwami w dostawach ropy Przyjaźnią podjął decyzję o wykorzystaniu 330 tys. ton ropy z zasobów Urzędu Państwowych Rezerw Materiałowych (UGMR) dla rafinerii w miasto Litwinów (na zachodzie kraju). Przy czym pompowanie tej ropy miało nastąpić tylko wtedy, gdy w nadchodzących dniach nie zostałyby wznowione dostawy ropy przez Przyjaźń, zastrzegł szef UGMR Pavel Švagr.

Orlen nie informuje o przyczynach przerwania dostaw ropy Przyjaźnią do Czech. Może mieć to jednak związek z sytuacją na północnej nitce naftociągu, która transportuje ropę z Kazachstanu, przez Polskę do Niemiec. Tam w niedzielę rano, z nieustalonych jeszcze przyczyn doszło do rozszczelnienia w okolicach miejscowości Pniewy, na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka.