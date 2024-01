Jak wylicza Bloomberg w końcu grudnia 2023 wiozący Ural tankowiec Bay Demetra, nagle przestał wysyłać sygnały. Ostatnio były one odbierane na Oceanie Indyjskim. Od 29 grudnia dryfuje w pobliżu Filipin „Jaguar ” załadowany Sokołem. Należący do Sovkomflotu „Krymsk”, który płynął do Indii również z ładunkiem Sokoła zacumował w chińskim Qingdao, podobnie było z „Nellisem” oraz z „Sakhalin Island”.

„Lefkada” z Uralem za cumowała na redzie w New Manglore, zanim została ostatecznie rozładowana. Część rosyjskiej ropy zamiast do Indii, kieruje się do Singapuru. Tak jest w przypadku należącego do Sovkomflotu „Litiennego Prospectu”, który również z Sokołem w zbiornikach zamiast do Indii popłynął do Singapuru, podobnie zdecydowano i trasie dla NS Commander. W pobliżu Singapuru dryfuje obecnie „Vostochny Procpect. A „Nanda Devi” z Uralem przestała wysyłać sygnały z Oceanu Indyjskiego w połowie grudnia 2023.

28 grudnia opuścił wody południowokoreańskie „NS Antarctic” z ładunkiem Sokoła i od tego czasu nie był nigdzie widziany. „NS Century”, także z Sokołem, zacumował na wodach międzynarodowych w pobliży Sri Lanki. „NS Lion od 2 stycznia jest widoczny na redzie południowokoreańskiego portu Josu. A od 28 grudnia 200 km od wybrzeży Indii cumuje „Sai Baba”.

Polityka i ceny

Rosja była w zeszłym roku największym dostawcą ropy do Indii, ale od lata 2023 dostawy zaczęły się zmniejszać. Rząd Indii kategorycznie zaprzecza jakoby ten spadek był związany z problemami płatniczymi. Zdaniem rządu Narendry Modi Rosjanie każą sobie płacić za ropę zbyt dużo w porównaniu z dostawami z innych źródeł. Wiadomo, między innymi, że co najmniej jedna indyjska rafineria kupiła już ropę Murban z Abu Zabi, aby zastąpić niepewny import z Rosji. Jednak ostatni spadek nastąpił po tym, jak Stany Zjednoczone zasygnalizowały, że przyspieszą egzekwowanie górnego limitu cen i szerszych sankcji nałożonych na Rosję.