Rosja straciła naftowy rynek UE. Kto teraz kupuje rosyjską ropę?

Główni sponsorzy rosyjskiej wojny

Kto więc głównie wspierał rosyjską agresję importując objęte sankcjami rosyjską ropę i produkty naftowe? Wobec utraty najbardziej zyskownego unijnego rynku Kreml i koncerny naftowe przekierowują dostawy surowców energetycznych do Azji. W 2023 roku połowa rosyjskiego eksportu trafiła do Chin, a udział dostaw do Indii w ciągu dwóch lat wyniósł 40 proc. - ogłosił Nowak. Dodał, że „wcześniej (przed rosyjską wojną - red.) dostaw do Indii praktycznie nie było” - cytuje agencja Interfaks.

Od stycznia do września 2023 r. Indie zakupiły 69 mln ton rosyjskiej ropy, podał Reuters. W listopadzie dostawy wzrosły o 9,7 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jeśli chodzi o Chiny, to według rosyjskich danych celnych w okresie styczeń-listopad br. trafiła tam 97,5 mln ton ropy z Rosji, czyli o 22 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Rosja zajmuje pierwsze miejsce wśród eksporterów ropy do Chin. A Państwo Środka to największy importer ropy.